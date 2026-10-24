El INGESA lanza una licitación para el suministro de vacunas COVID-19 que incluye a Ceuta y Melilla.

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La Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha anunciado una licitación para establecer un acuerdo marco destinado al suministro de vacunas contra la COVID-19. Este acuerdo incluye a varias comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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A quién afecta

El acuerdo marco está diseñado para proporcionar vacunas a la población de Ceuta, entre otras regiones. Se contemplan tres lotes de vacunas: uno para la población a partir de 12 años, otro para niños de entre 6 meses y 11 años, y un tercero de vacunas de proteínas recombinantes.

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Cuantía

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 221.577.760 euros, y se espera que participen hasta 10 operadores en el proceso de adjudicación.

Plazos

El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación finaliza el 30 de octubre de 2026. La apertura de las ofertas económicas está programada para el 15 de diciembre de 2026.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de octubre de 2026 (referencia BOE-B-2026-34467).