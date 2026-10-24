El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha decidido interpelar al Gobierno de Ceuta durante la próxima sesión del Pleno de la Asamblea. El objetivo de esta interpelación es esclarecer las razones por las que no se ha progresado en la reducción del IPSI para los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión.

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MDyC preguntará específicamente sobre la modificación del artículo 33.2 de la Ordenanza Fiscal del IPSI, que contempla una rebaja del tipo impositivo para estos servicios del 10% al 8%, alineándose con la fiscalidad aplicada en Melilla.

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La formación remarca en un comunicado que esta modificación permitiría «aliviar» la carga económica de los hogares y negocios que mantienen múltiples contratos de líneas móviles y acceso a internet.

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Seis meses después de la aprobación de la propuesta, el grupo parlamentario cuestionará al Ejecutivo local por la falta de convocatorias por parte de la Consejería de Hacienda para tratar este asunto en la Comisión de Hacienda y por la ausencia de documentos que evalúen la viabilidad de dicha modificación.

MDyC exige una aclaración sobre por qué, a medio año de la aprobación, no se han dado pasos para llevar a cabo esta reducción del IPSI en servicios esenciales para los ceutíes.

Finalmente, el partido localista afirma que mantener un tipo del 10% en Ceuta frente al 8% de Melilla crea un «agravio comparativo» que perjudica a los ciudadanos y a la economía local, haciendo énfasis en la importancia de revisar la tributación de estos servicios para apoyar a la población.