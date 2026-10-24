Ceuta vive este sábado 24 de octubre con poco nuboso y temperaturas que irán de 17°C a 23°C, según la AEMET. La sensación térmica se mantiene en los mismos valores, de 17°C a 23°C.

Lee tambien: Ferry Ceuta-Algeciras hoy, 24 de octubre: horarios

El viento sopla del NE a 10 km/h y la probabilidad de precipitación es de 0%.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Previsión para los próximos días

De cara al domingo 25 de octubre, la AEMET apunta a poco nuboso con 24°C de máxima y 17°C de mínima. El viento será de SE a 5 km/h y la precipitación se mantiene en 0%.

Lee tambien: Farmacias de guardia en Ceuta hoy, 24 de octubre

El lunes 26 de octubre se prevé despejado, con 23°C como máxima y 18°C como mínima. El viento será del E a 10 km/h y tampoco se esperan lluvias, con 0%. El martes 27, el cielo estará nuboso, con 24°C de máxima y 17°C de mínima; el viento cambiará a O a 10 km/h y la probabilidad de precipitación seguirá en 0%.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 17°C

17°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: NE 10 km/h

NE 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa máxima: 90%

90% Humedad relativa mínima: 60%

60% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Con cielo poco nuboso y un índice UV máximo de 4, conviene protegerse si se va a estar al sol durante las horas centrales. A la vez, por la mínima de 17°C y el viento del NE de 10 km/h, puede venir bien llevar una prenda ligera de abrigo, especialmente al final del día, aunque no se esperan lluvias (0%).

Y en el resto de España

Para hoy, sábado 24 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, nubes altas, de 6 a 19 °C; Barcelona, cubierto con lluvia escasa, de 14 a 20 °C y un 85 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, poco nuboso, de 11 a 28 °C; Valencia, nubes altas, de 12 a 23 °C; Bilbao, intervalos nubosos, de 7 a 19 °C; Zaragoza, nubes altas, de 9 a 20 °C; Palma, intervalos nubosos, de 11 a 23 °C; Las Palmas de Gran Canaria, cubierto con lluvia escasa, de 22 a 25 °C y un 95 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, muy nuboso, de 11 a 18 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

Te puede interesar