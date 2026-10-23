Vox Ceuta ha expresado críticas respecto a la postura de Bruselas que califica a Marruecos como un socio fiable. El partido pone en duda esta consideración en relación con la situación en Ceuta.

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Según Vox Ceuta, en la ciudad están surgiendo preocupaciones sobre la seguridad, ya que las mujeres recurren al uso de gas pimienta y las niñas van acompañadas al colegio. Además, mencionan que el 29 de noviembre se decidirá si España sigue «mirando a otro lado».

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