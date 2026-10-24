En la madrugada de este domingo 25 de octubre los relojes se atrasarán una hora en Ceuta: a las 3:00 serán las 2:00. El efecto más visible llegará por la tarde, cuando el sol se ponga en torno a una hora antes de lo que lo hacía esta semana.

Lee tambien: Cambio de hora en octubre de 2026: cuándo se atrasan los relojes en España y cómo afecta a Ceuta

Si aún tienes dudas sobre el ajuste, aquí tienes cuándo y cómo atrasar el reloj al horario de invierno.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Más luz por la mañana, menos por la tarde

El cambio de hora no altera las horas de sol que tiene el día, solo cómo se reparten en el reloj. Durante esta semana, en Ceuta amanecía hacia las 8:30 y el sol se ponía pasadas las 19:40.

Lee tambien: La UFP reclama frenar las solicitudes de asilo en Ceuta y Melilla mediante un cambio legislativo

Desde el domingo, el amanecer se adelantará a las primeras horas de la mañana, en torno a las 7:35, y la puesta de sol llegará alrededor de las 18:35. Es decir, los ceutíes saldrán de casa con algo más de luz y volverán con menos.

Las tardes seguirán acortándose hasta diciembre

A partir del domingo los días seguirán perdiendo luz cada jornada, como ocurre siempre en otoño. Las tardes más cortas del año llegarán en torno al solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Desde entonces los atardeceres irán retrasándose poco a poco hasta el próximo cambio de hora, previsto para el último domingo de marzo.

Ceuta, entre las ciudades donde más tarde anochece

Por su posición al oeste del huso horario de Europa central, Ceuta tiene amaneceres y atardeceres más tardíos que buena parte de España. Ese desfase es el mismo que explica por qué la hora oficial va adelantada respecto a la solar.

¿Y en Marruecos?

Al otro lado de la frontera el sol sale y se pone prácticamente a la misma hora real, pero los relojes marcan una hora menos: Marruecos sigue en horario GMT desde septiembre y no cambia la hora. Te explicamos cómo queda la diferencia horaria entre Ceuta y Marruecos.

Consejos para las tardes más cortas

Conducción y motos: revisa luces antes de que oscurezca antes. Las primeras semanas tras el cambio la visibilidad al volver del trabajo baja de golpe.

revisa luces antes de que oscurezca antes. Las primeras semanas tras el cambio la visibilidad al volver del trabajo baja de golpe. Peatones: prenda clara o reflectante si caminas por zonas poco iluminadas al anochecer.

prenda clara o reflectante si caminas por zonas poco iluminadas al anochecer. Deporte al aire libre: si sales a correr por el paseo marítimo después del trabajo, adelanta la salida o elige recorridos iluminados.

si sales a correr por el paseo marítimo después del trabajo, adelanta la salida o elige recorridos iluminados. Electrodomésticos y luces programadas: repasa los cinco ajustes clave en dispositivos tras el cambio de hora.

Más información sobre cómo afecta el cambio de hora de octubre a Ceuta y sobre si será el último cambio de hora.