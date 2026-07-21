Las farmacias de guardia son el recurso de servicio público para atender urgencias farmacéuticas fuera del horario habitual. En Ceuta, la información se organiza y difunde a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, para que los vecinos puedan localizar rápidamente la atención necesaria según el día y el turno.

Para el martes, 21 de julio de 2026, el Colegio indica que no hay farmacias de guardia registradas en las distintas zonas y turnos consultados. A continuación tienes el desglose por áreas para que puedas comprobar la disponibilidad.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas en Ceuta en la fecha indicada.

Si necesitas medicación o tienes una consulta durante la noche, te recomendamos acudir con la receta médica (si procede) y, si es posible, con la información del tratamiento (nombre del medicamento y dosis). Esto puede ayudarte a agilizar la atención en el momento en que se realice la dispensación.