El incendio declared en Guadalajara suma ya 26.000 hectáreas arrasadas y fuerza la evacuación de Barcones en la provincia soriana, mientras que la provincia de Teruel activa la Situación Operativa 2 Nivel 2 y despliega al Cuarto Batallón de Intervención.

La ola de incendios forestales que afecta al interior de España ha sufrido un severo agravamiento en las últimas horas. El incendio forestal de La Mierla, originado en la provincia de Guadalajara y que continúa fuera de control tras haber calcinado un perímetro estimado de 26.000 hectáreas, ha cruzado los límites provinciales afectando a la provincia de Soria. Ante el empeoramiento de la calidad del aire provocado por la densa humareda y la previsión de que las condiciones meteorológicas e hidrológicas empeoren, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria ha ordenado la evacuación preventiva de los 31 vecinos que permanecían en la localidad de Barcones.

Con este nuevo desalojo, el fuego de La Mierla contabiliza ya un total de 33 poblaciones evacuadas en el conjunto de las zonas afectadas, lo que supone un balance provisional de más de 1.200 personas desplazadas de sus hogares. El Cecopi soriano mantiene un seguimiento continuado sobre otros núcleos urbanos amenazados por la deriva de la columna de humo. En este sentido, las autoridades han decretado el confinamiento de los 45 residentes del municipio de Arenillas, a cuyos habitantes se ha solicitado que permanezcan preparados ante la eventualidad de que deba emitirse una orden de evacuación inmediata.

Activación de la UME y despliegue en la Sierra de Majalinos

De forma paralela, la provincia de Teruel afronta una situación crítica a causa de un fuego forestal declarado en el término municipal de Ejulve. La rápida progresión de las llamas motivó la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), movilizándose a los efectivos pertenecientes al Cuarto Batallón de Intervención con sede en la Base Aérea de Zaragoza. El siniestro afecta de manera directa a la Sierra de Majalinos, un enclave geográfico que ya sufrió un devastador incendio el 22 de julio de 2009 iniciado en Aliaga y expandido hacia Ejulve.

Las estimaciones provisionales señalan que la superficie afectada por este foco turolense ronda las 170 hectáreas. Para coordinar los trabajos de extinción, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha sido instalado en dirección a Ejulve, tras haberse decretado oficialmente la Situación Operativa 2 Nivel 2 del plan de emergencias. El avance de la masa forestal ardiendo provocó en un primer momento el desalojo preventivo de tres masías situadas en las inmediaciones del área afectada.

Evacuación de emergencia en Molinos e infraestructuras cortadas

El deterioro de las condiciones en el incendio de Ejulve obligó al Centro de Emergencias 112 Aragón a emitir, en la medianoche de este martes, un mensaje a través del sistema ‘ES Alert’ instando a la evacuación urgente de la totalidad del municipio turolense de Molinos. Según han confirmado fuentes del Gobierno de Aragón, la población desalojada ha sido trasladada y acogida en las instalaciones del pabellón polideportivo de la localidad de Alcorisa.

La evolución del fuego y el despliegue de los medios de extinción sobre el terreno han afectado igualmente a la red viaria de la comarca. Como medida de seguridad, la carretera A-1702 permanece totalmente cortada al tráfico de vehículos en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 10 y 27. Los equipos de emergencia prosiguen con las tareas de contención ante un escenario que continúa activo tanto en la vertiente castellano-leonesa como en la aragonesa.