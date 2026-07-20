Madrid — El Ministerio de Igualdad ha confirmado y condenado oficialmente el asesinato machista de Aicha, una mujer de 31 años y nacionalidad marroquí que fue atacada el pasado mes de febrero en la localidad de Sevilla la Nueva (Madrid). Con la confirmación de este caso, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 29 en lo que va de año, y a 1.370 desde que comenzaron a registrarse las estadísticas oficiales en 2003.

Aicha falleció el pasado Friday, 17 de julio, tras permanecer casi seis meses ingresada en estado grave en el hospital, con quemaduras en el 50 % de su cuerpo. La víctima tenía un hijo y dos hijas menores de edad, elevando a 17 el número de menores huérfanos por esta lacra en 2026. Según los registros institucionales, no constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Un ataque perpetrado por sicarios

Las investigaciones de la Delegación del Gobierno han esclarecido la extrema gravedad del ataque sufrido por Aicha el pasado febrero. El crimen fue ejecutado por dos sicarios quienes, por orden del marido de la víctima, la rociaron con un líquido inflamable y le prendieron fuego.

Actualmente, los tres implicados —el marido y los dos autores materiales— se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Hasta el fallecimiento de la víctima, permanecían acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa, cargo que previsiblemente será reformulado tras el deceso.

Condena institucional y recursos de ayuda

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han manifestado su «absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista». Ambas representantes han hecho un llamamiento urgente a redoblar los esfuerzos desde todas las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad civil «para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia».