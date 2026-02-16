El Partido Popular ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire de la Ejecutiva del PSOE a Borja Cabezón, secretario adjunto de Organización y Acción Electoral del partido, tras publicarse informaciones que le vinculan con una presunta evasión de impuestos.

Según el medio El Confidencial, Cabezón, amigo cercano de Sánchez y en el cargo desde julio de 2025, habría utilizado durante años una estructura societaria administrada por testaferros diseñada para eludir obligaciones fiscales.

En un comunicado, el PP criticó duramente la situación: “El Sánchez de la oposición decía que en su partido no cabían personas que utilizaran ingeniería fiscal para no pagar impuestos”. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo aseguró que figuras como Cabezón “sobran en la vida política española” y que la sede del PSOE se ha convertido en un “refugio” para dirigentes de dudosa integridad.

El comunicado también mencionó a otros nombres del PSOE, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y Paco Salazar, como ejemplos de la “integridad” de los cercanos al presidente.

Por su parte, el PSOE ha negado cualquier implicación de Cabezón en sociedades extranjeras y aseguró que “sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados”. Fuentes del partido indicaron que el ámbito de trabajo de Cabezón siempre ha sido España y que todas sus propiedades y activos financieros están debidamente registrados.