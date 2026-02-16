Los buzos de los Bomberos de Zaragoza continúan la búsqueda de Pablo Cebolla Guerrero, un joven de 20 años desaparecido en la capital aragonesa, que fue visto por última vez en la madrugada del 12 al 13 de febrero.

Las labores de búsqueda se han extendido a zonas cercanas a Zaragoza, incluyendo La Cartuja Baja, Utebo y Casetas, ante la preocupación por la creciente ordinaria que presenta estos días el río Ebro, según informaron fuentes municipales.

Pablo Cebolla fue visto por última vez en la entrada de la discoteca Kenbo, en el casco histórico de la ciudad, vestido con cazadora roja y negra, vaqueros claros y zapatillas negras.

Cualquier persona que disponga de información sobre el paradero del joven puede comunicarse con la Policía llamando al 091 o al teléfono 689 357 610.