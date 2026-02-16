Un hombre sufrió heridas leves después de que su teléfono móvil explotara mientras viajaba en un vagón del Metro Bilbao, a la altura de la estación de Leioa.

El incidente ocurrió pasadas las 08:30 horas de este lunes. El personal de Metro Bilbao atendió inicialmente al pasajero y activó los servicios de emergencia, según informaron fuentes del servicio ferroviario.

El departamento vasco de Seguridad señaló que una ambulancia se desplazó al lugar para asistir al afectado, quien sufrió la deflagración del móvil. La explosión generó humo en el vagón, lo que obligó a evacuar el tren siguiendo el protocolo de seguridad del metro.

A pesar del suceso, el resto del servicio de Metro Bilbao continuó funcionando con normalidad.