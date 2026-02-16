El padre de Noelia, la joven de 25 años de Barcelona afectada por paraplejia, ha solicitado al Tribunal Constitucional de España que paralice de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que se resuelva el recurso que ha presentado ante la corte.

El recurso de amparo ha sido presentado por el despacho ultracatólico Abogados Cristianos, que representa al padre, y solicita que se adopte de manera inmediata una medida cautelarísima que suspenda la ejecución de la muerte asistida. Esta acción judicial llega después de que el Tribunal Supremo de España inadmitiera su recurso contra la autorización del procedimiento, al considerar que no existía interés casacional suficiente para revisar nuevamente las pruebas.

La disputa legal se remonta a julio de 2024, cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña autorizó la eutanasia de Noelia, y el juzgado inicial suspendió cautelarmente la medida. Posteriormente, se consideró que el padre no estaba legitimado para recurrir, ya que la joven es mayor de edad y tiene plena capacidad para tomar la decisión.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció finalmente la legitimidad del padre para recurrir, pero rechazó su recurso al concluir que Noelia contaba con plena capacidad para solicitar la eutanasia, y que se habían cumplido todos los requisitos legales y garantías del procedimiento.

El padre sostiene que su hija presenta “trastornos mentales” y de la “personalidad”, incluyendo antecedentes psiquiátricos graves, lo que, según él, afectaría su capacidad de decidir sobre su propia muerte. Sin embargo, los tribunales han determinado que durante todo el proceso no se constató falta de capacidad y que la joven ha mantenido firme su decisión desde abril de 2024.