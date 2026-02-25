La sesión de control al Gobierno de este miércoles ha vivido uno de sus momentos más tensos tras la inesperada petición de la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha instado al Ejecutivo a hacer público el historial médico del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La demanda ha provocado una airada reacción del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha tildado la intervención de «bajeza moral».

Un choque dialéctico por la «transparencia»

El enfrentamiento se produjo en el marco de una pregunta parlamentaria donde Álvarez de Toledo utilizó la reciente desclasificación de documentos relativos al 23F para arremeter contra la gestión del Ejecutivo. La diputada cuestionó la salud del presidente para justificar su petición:

«¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? ¿Presumen de transparencia? Desclasifiquen su historial médico», espetó la representante del PP.

Álvarez de Toledo aprovechó su intervención para ironizar sobre la memoria democrática, afirmando que, si bien es necesario conocer el pasado, urge una «desclasificación integral del sanchismo». Además, vinculó el golpe de Estado de 1981 con el proceso independentista catalán, señalando que el PSOE ha indultado «los dos golpes de Estado» contra la democracia española: el de Armada en 1988 y el de Puigdemont y Junqueras en la actualidad.

La respuesta del Gobierno: «Un activo electoral para el PSOE»

El ministro Bolaños, visiblemente molesto por la alusión a la intimidad médica del presidente, no escatimó en reproches. Afirmó que la diputada parece no tener límites en su estrategia de confrontación: