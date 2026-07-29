El IBEX 35 cerró el miércoles 29 de julio de 2026 en 19.412,70 puntos, con una caída de 328,60 puntos (-1,66%); abrió en 19.726,90, alcanzó un máximo de 19.743,90 y un mínimo de 19.381,20.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, la sesión mostró presión vendedora desde el inicio: el intento alcista que llevó al índice cerca de 19.744 se diluyó rápidamente y los vendedores empujaron el cierre hacia los mínimos intradía.

Cómo cerró el IBEX 35

Tras la apertura en 19.726,90 puntos, el techo diario quedó en 19.743,90; no fue suficiente para conservar el control comprador y el índice retrocedió hasta 19.381,20, reflejando la incapacidad de consolidar el rebote iniciado en jornadas previas.

Apertura: 19.726,90 puntos

19.726,90 puntos Máximo intradía: 19.743,90 puntos

19.743,90 puntos Mínimo intradía: 19.381,20 puntos

19.381,20 puntos Cierre: 19.412,70 puntos

19.412,70 puntos Variación: -328,60 puntos (-1,66%)

Evolución de la semana

La semana ha registrado oscilaciones amplias sin una dirección clara: hubo rebotes puntuales, pero también retrocesos que han puesto a prueba la fortaleza de la subida. El 27 de julio ofreció un repunte hasta 19.741,30; antes, el 23 de julio se produjo un giro con cierre en 19.267,00.

21/07: cierre 19.379,80

cierre 19.379,80 22/07: cierre 19.571,30

cierre 19.571,30 23/07: cierre 19.267,00

cierre 19.267,00 27/07: cierre 19.741,30

cierre 19.741,30 29/07: cierre 19.412,70 (tendencia a la baja)

Euríbor y mercados

El euríbor orienta el coste de la financiación a corto plazo en la eurozona y, por extensión, pesa sobre sectores sensibles a los tipos, como la banca, la vivienda y el consumo.

En la sesión del miércoles, el retroceso del IBEX 35 sugiere que los inversores valoraron más el impacto de los tipos y la lectura macro-financiera que la continuidad del repunte anterior. La clave para las próximas jornadas será si los compradores logran sostener la zona cercana a los mínimos intradía.

Cita: datos del IBEX 35 publicados por Yahoo Finance para el miércoles 29 de julio de 2026.