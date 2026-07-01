Málaga.— El cuerpo sin vida de una mujer de 35 años y nacionalidad española ha sido localizado este miércoles en un pozo del municipio de Rincón de la Victoria (Málaga). Las fuerzas de seguridad investigan el caso como un presunto crimen machista y ya han detenido a la pareja de la víctima y a otras dos personas, según han informado a fuentes de la investigación.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha confirmado que las principales hipótesis apuntan a un asesinato por «presunta violencia machista». Por su parte, la Unidad contra la Violencia de Género ya se encuentra recabando todos los datos disponibles sobre el entorno de la víctima.

Un complejo dispositivo de rescate

El hallazgo se produjo en una zona rural cercana a Cortijo Blanco y al Arroyo Cuevas, en un entorno de cultivos y cortijos próximo a la salida 968 de la autovía A-7.

Operación conjunta: Las pesquisas están siendo desarrolladas de forma coordinada por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Al tratarse de su demarcación territorial, la Guardia Civil ha sido la encargada de ejecutar las complejas labores de rescate del cuerpo en el pozo.

Las pesquisas están siendo desarrolladas de forma coordinada por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Al tratarse de su demarcación territorial, la Guardia Civil ha sido la encargada de ejecutar las complejas labores de rescate del cuerpo en el pozo. Investigación bajo secreto: El juzgado encargado del caso ha decretado el secreto de las actuaciones para no entorpecer el avance de las investigaciones.

El levantamiento del cadáver se completó en torno a las 15:00 horas tras la llegada de la comitiva judicial y el médico forense. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde la autopsia determinará las causas exactas del fallecimiento.

Conexión con una desaparición en abril

Uno de los puntos clave en los que trabaja actualmente la línea de investigación es la confirmación inequívoca de la identidad de la fallecida. Fuentes cercanas al caso han señalado que los agentes analizan si la víctima guarda relación con una denuncia por desaparición que fue registrada el pasado mes de abril en la provincia.