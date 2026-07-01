Se ofrece a continuación el resultado oficial de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) correspondientes al miércoles 1 de julio de 2026. Los datos han sido facilitados por Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se reproducen con carácter informativo para su comprobación en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE.

Se indica la nueva edición del sorteo celebrada el miércoles 1 de julio de 2026; la información se ha recabado de las actas y comunicación emitidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se publica de forma institucional. Se recuerda que las loterías gestionadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) se rigen por normativa distinta.

Combinación y números premiados

Super 11: 07, 09, 13, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 41, 56, 61, 65, 66, 67, 68, 72, 76, 80, 81 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Triplex de la ONCE: 329 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Super 11

Se comunica que la combinación ganadora del Super 11 corresponde a los números indicados anteriormente. Se recuerda que los premios pueden ser comprobados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje aplicable a los premios del sorteo es de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Se señala que el Triplex de la ONCE ha resultado con el número 329, señalado como Premio Último sorteo del día (21:15). Se dispone que los comprobantes deberán ser presentados en los canales habilitados por la organización para su canje dentro del plazo indicado en la normativa.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se informa que el escrutinio se ha realizado conforme a los procedimientos establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las categorías de premios y la relación completa de combinaciones se encuentran disponibles en los registros oficiales de la entidad y en la web de JuegosONCE para su verificación.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se explica que cada producto dispone de reglas, modalidades de apuesta y tarifas propias establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los detalles operativos y tarifas vigentes podrán ser consultados en los canales oficiales de la entidad; no se incorporan aquí valores económicos que no hayan sido facilitados por la fuente oficial.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se dispone que los premios deberán canjearse en el plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se recuerda que las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se indica que los sorteos referidos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se aclara que otros juegos y sorteos son gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que las periodicidades y normas pueden diferir entre operadores.

Verificación oficial

Se recomienda la comprobación en la fuente oficial. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).