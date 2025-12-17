El mercado mayorista eléctrico registrará este jueves 18 de diciembre un precio medio de 85,05 euros/MWh. La jornada estará marcada por una importante volatilidad que los consumidores pueden aprovechar para ahorrar en su factura, ya que los precios caerán de forma notable durante las horas centrales del día. Conocer los tramos de mayor y menor coste es vital este jueves, puesto que la diferencia entre la hora más cara y la más barata del día supera los 80 euros.

Análisis de los tramos horarios: ¿Cuándo es más barata la luz?

Para reducir el impacto en el próximo recibo, es fundamental desplazar el consumo a la franja del mediodía. La hora más económica de este jueves será entre las 13:00 y las 14:00 horas, momento en el que el precio de la electricidad caerá hasta los 30,47 euros/MWh.

En términos generales, el tramo más asequible de toda la jornada se concentrará entre las 10:00 y las 17:00 horas, con un precio medio fijado en los 42,14 euros/MWh. Revisar estos datos hora a hora es esencial para saber qué momentos del día son los más idóneos para poner en marcha los electrodomésticos de mayor consumo.

Los picos máximos: ¿Cuándo es más cara la electricidad?

Por el contrario, el coste de la luz se disparará al llegar la noche. El máximo diario se registrará entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el precio alcanzará los 110,85 euros/MWh.

Los expertos recomiendan evitar, en la medida de lo posible, el uso intensivo de energía en el tramo comprendido entre las 17:00 y las 22:00 horas, ya que en este intervalo el precio medio de la luz se situará en unos elevados 106,11 euros/MWh.

Evolución del mercado: comparación con diciembre de 2024

La tendencia de este mes de diciembre está siendo más favorable para el bolsillo de los ciudadanos que el año pasado. Durante los primeros 18 días del mes, el precio medio ha sido de 76,70 euros/MWh. Esto significa que los usuarios pagan actualmente 38,47 euros menos que hace un año, cuando el coste medio era de 115,23 euros/MWh.

Si comparamos específicamente este jueves con el 18 de diciembre de 2024, el ahorro es de 28,40 euros, puesto que en esa misma fecha del año pasado el ‘pool’ eléctrico estaba fijado en los 113,45 euros/MWh.

Precio de la luz hora a hora para el 18 de diciembre

A continuación, se detalla el listado completo de los precios que regirán durante toda la jornada: