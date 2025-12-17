Ya se conocen los números premiados en los sorteos celebrados este miércoles, 17 de diciembre de 2025. El histórico Cupón Diario ha repartido hoy su suerte junto a la combinación ganadora del Super Once. A continuación, detallamos todos los resultados para que pueda comprobar si su boleto ha resultado agraciado.

Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario es el sorteo más emblemático de la organización, con una trayectoria que se remonta a 1939. En el sorteo de hoy, el premio principal de cinco cifras y el ganador de «La Paga» (36.000 € al año durante 25 años) corresponden a:

• Número premiado: 69672

• Serie: 030

Super Once

En el sorteo del Super Once, donde se extrae una combinación de 20 números de una matriz de 80, los resultados de hoy han sido:

01, 06, 10, 25, 26, 27, 33, 44, 51, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 84

Información sobre los sorteos

• Cupón Diario: Se celebra de lunes a jueves. Los viernes deja paso al Cuponazo y los sábados y domingos al Sueldazo de fin de semana, ambos con premios de mayor cuantía.

• Super Once: Es un juego diario con tres sorteos cada jornada. Los participantes eligen entre 5 y 11 números, aspirando a diferentes niveles de premios según la apuesta realizada y los aciertos obtenidos en la combinación de 20 números.

Nota informativa: Este periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y vinculante es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y, en su caso, Loterías y Apuestas del Estado.

