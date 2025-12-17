Ya se conocen los números premiados en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 17 de diciembre de 2025. Compruebe si su boleto ha resultado agraciado con la combinación ganadora de uno de los juegos más populares gestionados por Loterías y Apuestas del Estado.

Combinación Ganadora de la Bonoloto

Los números agraciados en el sorteo de hoy han sido los siguientes:

• Combinación: 10, 11, 13, 17, 33, 36

• Complementario: 01

• Reintegro: 0

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

La Bonoloto es uno de los sorteos más accesibles y con mayor frecuencia en España. Estos son sus aspectos clave:

• Participación: Basta con elegir 6 números en una tabla que va del 1 al 49.

• Precio: Cada apuesta tiene un coste de 0,50 €, aunque el boleto mínimo debe ser de 1 € (dos apuestas).

• Modalidades: Los jugadores pueden optar por el sorteo diario o por el abono semanal, que permite participar en todos los sorteos de la semana (de lunes a domingo) siempre que se valide el boleto antes del primer sorteo en el que se desee participar.

El objetivo del juego es acertar la combinación de seis números para obtener el premio de primera categoría, aunque existen premios menores según la cantidad de aciertos, el número complementario y el reintegro.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en esta información. La única lista oficial y válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).