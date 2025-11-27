Ábalos reta a la vicepresidenta a aclarar si la residencia del Ministerio fue ocupada por “personas sin derecho a ello” durante la pandemia

El exministro de Transportes ha lanzado una grave acusación contra la vicepresidenta del Gobierno: asegura que la vivienda oficial asignada a Yolanda Díaz pudo haber sido usada por personas ajenas a su núcleo familiar, una circunstancia que, de confirmarse, constituiría un uso indebido de recursos públicos.

En un mensaje publicado en la red social X, Ábalos respondió a críticas previas vertidas por Díaz y le reprochó que le tildara de “golfo”, exigiendo al mismo tiempo que respete su presunción de inocencia. Con el mensaje, también pidió públicamente a Díaz que aclare «si la vivienda asignada para los ministros y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello».

El exministro recordó su papel durante la pandemia de COVID‑19 —cuando formó parte de las autoridades responsables de gestionar la crisis—, y sostuvo que mientras muchos trabajaban para afrontar la emergencia, había quienes cometían irregularidades, sin señalar nombres. A su juicio, la vivienda ministerial debería haberse reservado exclusivamente para los titulares y sus familias.

Por su parte, el entorno de la vicepresidenta ha respondido que el uso que se hizo de la residencia oficial fue conforme a la normativa vigente, y que durante el periodo señalado, Díaz residía con su hija y su entonces marido. Hasta ahora no se han aportado pruebas que confirmen las afirmaciones de Ábalos.

El reproche se produce en un contexto de máxima tensión política, justo en vísperas de que Ábalos declare ante la justicia en un caso de presunta corrupción, lo que añade incertidumbre sobre sus próximas decisiones legales y políticas.