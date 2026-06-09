El Ateneu Barcelonés acoge el homenaje a la obra del escritor español, consagrada como la segunda novela más vendida de la historia de nuestro país tras haber sido traducida a 53 idiomas

Hace un cuarto de siglo, Carlos Ruiz Zafón transformó de manera definitiva el panorama de la literatura española con la publicación de ‘La sombra del viento’. Con motivo de la conmemoración de los 25 años del nacimiento de esta obra, la Editorial Planeta está desarrollando una serie de actos, encuentros y homenajes institucionales para recordar un hito literario que supuso el inicio de la célebre saga de ‘El Cementerio de los Libros Olvidados’. En el marco de estas celebraciones, celebradas en el Ateneu Barcelonés, el que fuera su editor durante años, Emili Rosales, ha recordado la trascendencia del autor al asegurar que «nos enseñó que un libro puede ser infinito». Tras 25 años de trayectoria comercial, la pieza se sitúa formalmente como la segunda novela más vendida de un autor español en la historia, posicionándose únicamente por detrás de ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’, de Miguel de Cervantes.

El escenario escogido para el acto principal de este aniversario ha sido el Ateneu Barcelonés, un emplazamiento icónico de la cultura catalana que resulta fundamental en el desarrollo de la trama de la novela, al ser el espacio exacto donde el protagonista, Daniel Sempere, cambia su rumbo vital y comienza las andaduras narradas por el escritor. La biblioteca del edificio, construido originalmente en el año 1796 como el Palacio Savassona, sirvió de epicentro para la conmemoración. En sus dependencias de la primera planta, que albergan un fondo documental de más de 250.000 títulos, se dispuso una exhibición sobre las mesas principales con las diversas ediciones internacionales del libro, mostrando portadas con diseños románticos, eclécticos, simples y artísticos, así como formatos de audiolibro en casete. Las traducciones expuestas constataron que la novela ha sido vertida a 53 idiomas, incluyendo versiones en francés, griego, ruso, japonés, coreano e italiano.

El impacto global de la obra en cifras

Los datos editoriales facilitados sitúan la difusión de ‘La sombra del viento’ por encima de los 50 millones de ejemplares en circulación por todo el mundo. De acuerdo con los cálculos estadísticos de la editorial, basados en las métricas aportadas por Jesús Badenes que estiman que cada ejemplar es leído por una media de entre 2 y 2,3 personas, el volumen total de lectores de la obra a lo largo de estos años se sitúa en una horquilla de entre los 100 y los 115 millones de personas a nivel global.

Tras los actos en la biblioteca, la segunda planta del edificio acogió una comida homenaje en una de las estancias que integraron el universo literario de Zafón. Al encuentro asistieron las figuras más cercanas del novelista, entre las que se encontraban su viuda, Mari Carmen Bellver, el CEO de la Editorial Planeta, Jesús Badenes, y el propio Emili Rosales. La vinculación de Rosales con el proyecto se fraguó inicialmente cuando procedió a la lectura del manuscrito tras haber sido presentado por Carlos Ruiz Zafón al premio Fernando Lara en el año 2000.

Durante la celebración se proyectó un documento audiovisual con declaraciones de profesionales internacionales que participaron en la expansión de la obra. Lucía Graves, responsable de la traducción al inglés y figura determinante en la inserción del título en los mercados anglosajones, destacó el impacto que le causó comprobar «cómo las distintas escenas forman un todo convincente que va desvelando el ambiente de una Barcelona en la posguerra». Por su parte, Nelleke Geel, editora del sello Signatuur, definió la traducción de la novela como «una historia única» y manifestó sentir «envidia de quienes ahora pueden leerlo por primera vez».

Un clásico contemporáneo alejado del cine

Desde su publicación oficial en el año 2001, la crítica especializada ha considerado de manera unánime a ‘La sombra del viento’ como un clásico contemporáneo, elogiando la capacidad de Zafón para estructurar historias, fidelizar lectores y diseñar entornos que rompían con los géneros tradicionales. La repercusión de la novela atrajo el reconocimiento de autores internacionales como el novelista estadounidense Stephen King —creador de obras como ‘It’, ‘El resplandor’ o ‘Misery’—, quien llegó a afirmar que «Zafón ha escrito la novela que todos los escritores soñamos con escribir». Asimismo, publicaciones internacionales como Entertainment Weekly señalaron que el libro «nos ha recordado por qué amamos la lectura», mientras que el diario El País la describió como «una novela que ha batido todos los récords».

El éxito de la obra se extendió con rapidez por Europa Occidental. El editor de la firma alemana Fischer Verlage, Hans Jürgen Balmes, detalló en el acto que la eclosión de las ventas en el mercado germano se desencadenó de forma fulminante a raíz de la intervención del entonces Ministro de Exteriores de Alemania, Joschka Fischer, quien recomendó y analizó el libro con pasión en un espacio televisivo. Dicha intervención motivó que los ejemplares disponibles se agotasen al día siguiente en las librerías del país y provocó la publicación generalizada de grandes reseñas en la prensa alemana.

Pese a las constantes ofertas económicas recibidas por el escritor para trasladar el argumento de ‘La sombra del viento’ a la industria cinematográfica, Carlos Ruiz Zafón dejó firmado y estipulado para la posteridad su rechazo explícito a que sus textos fuesen adaptados a formatos audiovisuales o de la gran pantalla, manteniendo que el destino final de la historia debía ser el de nutrir el universo literario de su saga.

Nuevas ediciones conmemorativas y biográficas

Con el objeto de conmemorar el 25 aniversario, el grupo Editorial Planeta ha desarrollado una estrategia de lanzamientos específicos que comenzó a principios de año con la comercialización de una edición visual provista de cantos decorados y una estética de corte gótico en su portada. La planificación de la efeméride sumará un nuevo hito el próximo 18 de noviembre con la publicación de una edición inédita elaborada por el ilustrador Pedro Oyarbide, la cual incorporará elementos tridimensionales y secciones desplegables.

El lanzamiento de este volumen especial de homenaje se ejecutará de forma simultánea en una primera fase que abarca diez países: España, Polonia, Francia, Holanda, República Checa, Suecia, Estados Unidos y Portugal, junto a otras dos localizaciones en el mercado de América Latina, previéndose la ampliación a nuevos territorios en fechas posteriores. Por último, durante las sesiones informativas del Ateneu Barcelonés se ha anunciado que el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán se encuentra confeccionando la que será la primera semblanza biográfica y literaria oficial de Carlos Ruiz Zafón, un proyecto sobre el que se revelarán nuevos detalles próximamente.