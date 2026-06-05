El largometraje, que recaudó casi 400 millones de dólares en la taquilla internacional a partir de la novela de Freida McFadden, se incorpora al catálogo de Prime Video tras su paso por las salas cinematográficas

La actriz y productora estadounidense Sydney Sweeney ha afianzado su posición en la industria cinematográfica global con el desembarco en el mercado del ‘streaming’ de su último éxito comercial, ‘La asistenta’. Tras iniciar su trayectoria en el medio televisivo mediante personajes de reparto en producciones como ‘El cuento de la criada’ o ‘Heridas abiertas’, la intérprete obtuvo el reconocimiento internacional merced a su papel de Cassie Howard en la serie dramática ‘Euphoria’. A pesar de haber sido objeto de valoraciones críticas en torno a la exposición de sus atributos físicos y la caracterización de sus personajes, la actriz norteamericana ha asumido la gestión directa de su trayectoria profesional a través de las labores de producción ejecutiva implementadas desde su compañía Fifty-Fifty Films.

Pese a encadenar un lustro de presencia constante en producciones de repercusión mediática y acumular dos nominaciones a los premios Emmy, la consolidación de Sweeney como un reclamo certificado para la recaudación en salas se materializó en el pasado año 2025. El hito comercial se produjo gracias a la adaptación cinematográfica de la novela superventas escrita por Freida McFadden. ‘La asistenta’ se encuentra ya incorporada para su visualización en el catálogo de la plataforma Prime Video, complementando su distribución digital bajo las modalidades de compra o alquiler en el servicio de Apple TV.

El rendimiento económico de la producción ratifica el posicionamiento de la actriz en el denominado ‘box office’ internacional, un terreno donde previamente había obtenido resultados favorables con los títulos ‘Cualquiera menos tú’ (2023) e ‘Immaculate’. No obstante, la andadura profesional de la intérprete de Washington no ha estado exenta de reveses en la taquilla. Su participación en ‘Madame Web’ (2024) se saldó con un balance negativo, mientras que el proyecto ‘Edén’ experimentó notables demoras en su fecha de estreno y la cinta ‘Christy: el combate de su vida’ (2025) no alcanzó la repercusión proyectada en el circuito de certámenes y galardones cinematográficos. En contraste directo con estos precedentes, ‘La asistenta’ consiguió acumular una recaudación global de 399,6 millones de dólares sobre una inversión presupuestaria inicial fijada en 35 millones de dólares, un rendimiento que constató la viabilidad comercial de conjugar una obra literaria de alta popularidad con la presencia de la actriz al frente del cartel publicitario durante el periodo vacacional navideño.

Las claves del ‘thriller’ psicológico en Prime Video

La producción, que tuvo su debut oficial en las pantallas de exhibición españolas a comienzos del presente año, se adentra en los códigos del ‘thriller’ psicológico de corte claustrofóbico. La línea argumental de la pieza sitúa al espectador en la perspectiva de Millie, personaje encarnado por Sydney Sweeney, una mujer joven en situación de vulnerabilidad personal que aspira a reestructurar las circunstancias de su existencia cotidiana. La oportunidad para este propósito se concreta al ser contratada como empleada del hogar interna por los Winchester, una unidad familiar adinerada que proyecta una apariencia de estabilidad idílica.

La evolución del relato altera esta premisa inicial cuando la figura de su empleadora, Nina, interpretada por la actriz Amanda Seyfried, comienza a desplegar una conducta anómala fundamentada en dinámicas de poder de carácter manipulador. A partir de ese punto, el personaje central se ve abocado a una estrategia de supervivencia en un entorno condicionado por secretos de naturaleza retorcida y contingencias imprevistas que comprometen de forma directa su seguridad e integridad personal. El elenco actoral de la producción audiovisual se completa con las aportaciones de Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins y Megan Ferguson en los roles secundarios. Los analistas del sector audiovisual anticipan que el régimen de exclusividad que ostenta Prime Video posicionará a la película en los puestos de liderazgo de las clasificaciones de reproducción de la compañía propiedad de Amazon.

Confirmación de la secuela para el año 2027

Los márgenes de beneficio contables obtenidos por el largometraje han propiciado la autorización inmediata por parte de los estudios para la puesta en marcha de una continuación cinematográfica. Este nuevo proyecto se encargará de trasladar a imágenes la segunda entrega literaria de la serie de Freida McFadden, editada bajo el título de ‘El secreto de la asistenta’.

Las informaciones oficiales emitidas por las compañías involucradas confirman la continuidad en el reparto de las dos actrices principales, Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, así como del actor Michele Morrone. La principal novedad en el organigrama de la secuela radica en la incorporación al equipo de trabajo de la actriz Kirsten Dunst, quien cuenta en su trayectoria con una nominación a los premios Oscar de la Academia.

La planificación de la distribuidora contempla el estreno en salas de exhibición de ‘El secreto de la asistenta’ a lo largo del año 2027. Dicho periodo se presenta de alta actividad laboral para Sweeney, quien tiene programado liderar de igual modo los proyectos de ‘Scandalous’ —que supondrá el debut en la realización cinematográfica del cineasta Colman Domingo— y la versión en acción real (‘live action’) basada en la franquicia de animación ‘Gundam’.