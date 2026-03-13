El participante, que había solicitado abandonar el concurso por agotamiento físico y mental, reacciona de forma airada al conocer que deberá convivir en Playa Destino en lugar de regresar a España

La segunda gala de ‘Supervivientes 2026’, emitida este jueves 12 de marzo en Telecinco, ha concluido con la resolución del proceso de expulsión que mantenía en vilo a los concursantes. La decisión de la audiencia, materializada a través de las votaciones en la aplicación de Mediaset Infinity, ha provocado una reacción inesperada y tensa por parte del primer afectado, quien ha desafiado abiertamente a la dirección del programa tras conocer su nuevo destino dentro del formato.

El proceso de eliminación comenzó tras la gala inaugural, dejando expuestos a la nominación a José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías. La dinámica se agilizó el pasado martes en la entrega de ‘Tierra de Nadie’, donde José Manuel Soto fue salvado por el público. Este jueves, la resolución final dejó al expiloto Toni Elías a salvo, dejando el duelo definitivo entre la modelo Marisa Jara y el entrenador personal Álex Ghita.

Una expulsión que deriva en conflicto

El concursante que resultó ser el menos votado por la audiencia fue el entrenador personal. Paradójicamente, la noticia fue recibida inicialmente con alivio por el propio protagonista, quien había sido foco de críticas por parte de sus compañeros tras protagonizar robos de comida en la convivencia. «Tenía ganas de irme. Entré con un objetivo claro, pero la isla me ha tumbado. La ansiedad y la cabeza no las puedes controlar», confesó poco antes de abandonar La Palapa.

Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando la organización le comunicó que, lejos de finalizar su aventura, su nuevo estatus le obligaba a trasladarse a Playa Destino. En esta localización deberá convivir con los otros dos concursantes que habitan la zona, Darío Linero y Borja Silva, perdiendo su condición de participante de pleno derecho pero manteniendo su vinculación con el concurso.

Desafío a la dirección del programa

Al conocer que no regresaría a España, el concursante estalló contra el equipo de producción. «¿Qué broma es esta? Estoy muy desgastado para estas cosas. Espero que sea una broma porque no me puedo quedar más aquí», exclamó ante las cámaras, llegando a elevar el tono contra el presentador, Jorge Javier Vázquez, al recibir la confirmación de que el traslado era ineludible.

Ante la negativa del presentador a permitir su marcha al hotel, el participante exigió mantener una reunión formal con la dirección de ‘Supervivientes 2026’. El concursante insistió en su deseo de poner fin a su aventura de inmediato, asegurando que su estado físico y anímico le impedía continuar en las condiciones impuestas por el programa. La dirección se encuentra ahora ante la tesitura de resolver esta situación de alta tensión tras el enfrentamiento en directo.