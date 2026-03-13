El capítulo 793 de la serie estrella de La 1 llega cargado de tensiones tras el descubrimiento de Leocadia. Mientras los secretos familiares salen a la luz y se produce un regreso inesperado, el servicio de palacio se enfrenta a una jornada decisiva.

La tensión se dispara en el capítulo 793 de ‘La Promesa’, que La 1 de TVE emite hoy, viernes 13 de marzo. Tras la reconciliación entre Teresa y Cristóbal, sellada con un beso, la pareja se enfrenta a las graves consecuencias de haber sido descubierta por Leocadia en el peor momento posible.

Leocadia exige medidas drásticas al Marqués

La reacción de Leocadia tras presenciar el beso entre Teresa y Cristóbal ha sido inmediata y contundente. La marquesa, furiosa por lo que considera una falta de decoro intolerable, ha exigido a Alonso el despido fulminante de los implicados, poniendo especial énfasis en la figura de Teresa. Ahora, la gran incógnita que mantiene en vilo a los seguidores de la serie es si el Marqués cederá a las presiones de su esposa o si tratará de interceder por ellos.

Secretos revelados y el regreso de Ricardo

El episodio de hoy viene cargado de revelaciones que prometen cambiar el equilibrio en el servicio:

• La verdad sobre Marcelo: Teresa, sintiendo la presión, ha decidido confiar en Pía y revelarle su mayor secreto: su matrimonio con Marcelo es una farsa, ya que en realidad son hermanos.

• El drama de Santos: La investigación de la Guardia Civil sobre la muerte de su madre ha concluido confirmando que fue asesinada durante un robo, una noticia devastadora que Santos comunica al resto del servicio.

• Regreso sorpresa: La jornada culmina con una aparición inesperada. Ricardo regresa a ‘La Promesa’, propiciando un reencuentro cargado de emociones con su hijo Santos.

• Tensiones y apoyos: Mientras Martina se siente arropada por Adriano y Vera ante las duras críticas de Jacobo, la convivencia en palacio se vuelve irrespirable debido al enfrentamiento directo entre Manuel y Ciro por motivos sentimentales relacionados con Julieta y Curro.

El contexto de la trama

El regreso de Ricardo y la revelación de la verdadera identidad de Marcelo actúan como detonantes en una jornada en la que las sombras del pasado —como el caso de la madre de Santos— y los conflictos del presente se entrelazan. Con Curro y Ángela disfrutando de una tregua en el balneario, el resto de los habitantes de La Promesa deberán lidiar con las repercusiones de un viernes que promete ser, ante todo, inolvidable.