El joven experto avisa de una transformación meteorológica en las próximas jornadas, coincidiendo con una previsión de la AEMET que recoge tormentas fuertes en Cataluña y un descenso térmico extraordinario en la Comunidad Valenciana.

El mes de junio arranca en España bajo la influencia de una notable transformación meteorológica. El joven aficionado a la meteorología Jorge Rey, conocido por el empleo del método tradicional de las cabañuelas, ha anticipado un importante cambio de tiempo de cara a las próximas jornadas de este mes. Según ha expuesto el propio experto a través de sus canales de difusión, la evolución de la atmósfera deparará un giro radical e intenso en las condiciones climáticas justo cuando parecía que el calor estival se había asentado en la Península Ibérica. Esta variación en los mapas llegará acompañada de una alta actividad meteorológica que se concentrará de forma especial durante el fin de semana.

La llegada de este escenario coincide con los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El organismo público detalla que la entrada de una masa de aire húmedo procedente del mar Mediterráneo alterará de forma sustancial la estabilidad de los próximos días, provocando un aumento de la nubosidad, precipitaciones persistentes y un desplome térmico que llegará a ser calificado de extraordinario en determinados puntos de la geografía española.

Las zonas más afectadas por las lluvias y las tormentas

De acuerdo con la información oficial facilitada por la AEMET, el área mediterránea concentrará los fenómenos más significativos durante la primera mitad de este cambio de tiempo. La entrada de la citada masa húmeda dejará los cielos nubosos o cubiertos en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, unas condiciones que también afectarán en los momentos iniciales del episodio a Cataluña y al archipiélago de las Islas Baleares.

Los pronósticos específicos señalan que las precipitaciones más persistentes y de fuerte intensidad se localizarán en el entorno del cabo de la Nao. Asimismo, durante el periodo de la madrugada, los litorales de Cataluña registrarán chubascos y tormentas que con una elevada probabilidad alcanzarán un carácter fuerte. Aunque la tendencia general de estas lluvias será la de ir remitiendo a lo largo del día, la nubosidad de evolución diurna mantendrá el riesgo de chubascos de tarde en el nordeste de Cataluña, así como la posibilidad de algún fenómeno tormentoso disperso en el sistema de la Ibérica oriental.

En el resto del territorio peninsular, el comportamiento de la atmósfera mostrará dinámicas diferenciadas según la región. En el Cantábrico se prevén intervalos nubosos que podrían dejar alguna precipitación débil, dispersa y residual en las primeras horas del día, dando paso a cielos poco nubosos en líneas generales. Sin embargo, hacia el final de las jornadas, un nuevo frente atlántico comenzará a cubrir los cielos de Galicia, descargando lluvias de carácter débil en el extremo más occidental de la comunidad gallega. Por su parte, el archipiélago de Canarias experimentará cielos nubosos en el norte de sus islas, con probables precipitaciones débiles en las zonas montañosas, permaneciendo poco nuboso en el resto del territorio insular.

Variaciones térmicas y comportamiento del viento

El cambio de tiempo anticipado por Jorge Rey y la AEMET tendrá un reflejo directo e inmediato en los termómetros, registrándose variaciones notables en los valores de las temperaturas máximas. Los descensos térmicos más acusados se localizarán en las islas Canarias, el área del Mediterráneo y en todo el tercio oriental peninsular. El bajón de las temperaturas diurnas llegará a ser notable en las regiones del citado tercio este y en el entorno de Alborán, adquiriendo una consideración de descenso extraordinario en el territorio de la Comunidad Valenciana. De forma paralela, las cumbres de los Pirineos podrían registrar heladas débiles, mientras que las temperaturas mínimas experimentarán un descenso generalizado en el resto de la Península.

Por el contrario, el cuadrante noroeste de España y las zonas del centro norte peninsular registrarán ascensos en los termómetros, mostrando pocos cambios en las demás áreas. Esta inestabilidad vendrá acompañada de fenómenos de visibilidad reducida por la formación de bancos de niebla matinales en la mitad norte de la Península.

Finalmente, el régimen de vientos se intensificará notablemente en diversas fachadas marítimas del país. La AEMET prevé la presencia de viento de componente norte con intervalos fuertes en Baleares y en la fachada oriental peninsular, tendiendo a amainar y a rolar hacia el este con el paso de las horas. En el golfo de Cádiz soplará viento moderado del noroeste, mientras que en el Cantábrico, el Estrecho y Alborán el viento moderado del oeste rolará también a componente este. El litoral de Galicia registrará vientos flojos que arreciarán con intervalos fuertes de componente sur al final del día. En las islas Canarias, la situación estará dominada por el viento de alisio, que soplará con intensidad fuerte y generará rachas muy fuertes en las zonas habitables del archipiélago.