El gasto medio navideño rondará los 565 euros por persona, pero uno de cada cuatro españoles reducirá su presupuesto por el alza de precios. La alimentación será la partida principal, con hogares que congelan alimentos para ahorrar.

La llegada de las fiestas navideñas actúa como un espejo que agranda las desigualdades económicas ya existentes en España. Mientras algunos hogares afrontan las celebraciones con gastos sólidos en regalos y ocio, un tercio de la población enfrenta la presión de contener el desembolso.

Un informe de EAE Business School revela la magnitud de esta disparidad:

• Alto Gasto: Un 11% de los españoles prevé gastar más de 1.000 euros por persona esta Navidad.

• Bajo Gasto: Un 34% de los españoles no alcanzará los 200 euros en su presupuesto festivo.

El gasto medio navideño se sitúa alrededor de 565 euros por persona, lo que representa un aumento del 13% respecto al año 2024. Sin embargo, el tercio de los españoles con menores ingresos desembolsará un 65% menos que esta media.

El impacto de la inflación en el consumo

El alza de precios ha afectado directamente los planes de gasto:

• Reducción de Gasto: Uno de cada cuatro españoles (25%) reducirá sus gastos en estas fiestas, siendo el aumento de precios (70%) la razón principal.

• Aumento/Mantenimiento: Por el contrario, un 25% gastará más y el 50% restante mantendrá su nivel de gasto.

Miguel Ángel López Gómez, autor del estudio de EAE Business School, advierte del riesgo: «La presión social es tan alta que algunas recurren a créditos para poder mantener las tradiciones, agravando, por ello, aún más su situación». El estudio concluye que la temporada navideña es un «espejo de las desigualdades sociales», donde la presión financiera se amplifica en los hogares con menor margen económico.

La alimentación, partida estrella y estrategias de ahorro

La mayor partida de gasto será la alimentación, con una media de 299 euros por persona. Las diferencias regionales son notables: Navarra liderará el gasto en alimentación con 400 euros, frente a los 200 euros en La Rioja.

Para intentar rebajar la factura del supermercado y esquivar las subidas de precio previas a la Navidad, los españoles adoptan estrategias de ahorro:

• Adelantar y Congelar: El 56,8% de los hogares opta por adelantar la compra de productos costosos y congelarlos.

Tendencias de consumo y creación de empleo

Las partidas de ocio, gastronomía y viajes ganarán peso frente a los regalos tradicionales. La tendencia al gasto en experiencias es creciente, siendo elegida por el 50% de los españoles.

Para ahorrar en regalos, más de la mitad de los consumidores (54%) afirma que adquirirá productos de segunda mano o reacondicionados, una tendencia especialmente fuerte entre la Generación Z.

Los sectores más beneficiados por el incremento del gasto son la hostelería (+15,5%) y los hoteles y alojamientos (+13,2%).

• Impacto Económico: El estudio estima que la Navidad genera entre 300.000 y 400.000 empleos temporales y aporta más de 2.000 millones de euros al PIB, representando cerca del 1,5% del consumo privado anual.

• Pequeño Comercio: Para los pequeños comercios, el mes de diciembre puede representar hasta el 40% de sus ventas anuales.