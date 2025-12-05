Un informe del laboratorio de referencia de la UE revela que la cepa de Peste Porcina Africana detectada en Barcelona es del grupo genético 29, similar a un virus antiguo no circulante, sugiriendo su procedencia de una instalación biológica.

El Gobierno ha puesto en marcha una investigación de alto nivel tras detectarse que el brote de Peste Porcina Africana (PPA) en Cataluña podría tener un origen insólito y preocupante. El Ministerio de Agricultura ha emitido una comunicación oficial en la que señala que el virus hallado en Barcelona podría proceder de una instalación de confinamiento biológico, en lugar de la fuente habitual de animales o productos infectados.

Esta hipótesis se basa en un informe preliminar elaborado por el Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos (laboratorio de referencia de la Unión Europea), a raíz del brote detectado el pasado 28 de noviembre en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Una cepa genéricamente inusual

Los análisis realizados por el laboratorio de Valdeolmos han arrojado datos clave que sustentan la investigación:

1. Grupo genético anómalo: El virus detectado en la provincia barcelonesa pertenece al grupo genético 29.

2. Diferencia radical: Este grupo es completamente diferente de todos los virus de PPA circulantes actualmente en Europa, que pertenecen al grupo 2-28.

3. Origen antiguo: El informe expone que el virus hallado es «muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007», una cepa que no se había vuelto a detectar en territorio europeo desde entonces.

La naturaleza genética de esta cepa sugiere fuertemente que su origen no es la circulación natural habitual del virus, sino que podría haberse producido un escape o una liberación accidental desde una instalación de confinamiento biológico donde la cepa 1 podría haber estado siendo utilizada con fines de investigación o desarrollo.

La investigación abierta por el Gobierno busca ahora determinar con exactitud las circunstancias de la aparición de esta cepa atípica, lo que podría tener importantes implicaciones para los protocolos de bioseguridad en las instalaciones de alta contención en España y Europa.