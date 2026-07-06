MADRID. — El Ministerio de Hacienda ha convocado para este lunes una reunión clave del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de Administración Local. El objetivo del encuentro, presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España, es negociar y fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit con las comunidades autónomas y ayuntamientos, un paso indispensable para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

Esta cita se produce inmediatamente después de que el Ejecutivo presentara su nuevo cuadro macroeconómico, el cual mejora las proyecciones de crecimiento para la economía española y sirve de base para el diseño de las cuentas públicas.

Calendario exprés para la aprobación del techo de gasto

La hoja de ruta del Gobierno para activar la tramitación presupuestaria se concentrará en las próximas semanas a través de los siguientes pasos:

Lunes (Hoy): Negociación de la senda de estabilidad con las comunidades autónomas en el CPFF. Martes: El Consejo de Ministros prevé dar luz verde definitiva tanto al techo de gasto como a los objetivos de estabilidad para su remisión inmediata a las Cortes Generales. 14 de julio: Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para la primera votación de los objetivos de estabilidad. 23 de julio: En caso de que la primera votación resulte fallida, se convocará un segundo pleno extraordinario para intentar desatascar la tramitación.

Nota parlamentaria: Ambos plenos del Congreso tendrán carácter extraordinario, dado que el periodo ordinario de sesiones de la Cámara Baja concluyó oficialmente el pasado 30 de junio.

Un examen parlamentario con antecedentes de bloqueo

El Ejecutivo afronta esta negociación consciente de la debilidad de sus apoyos parlamentarios y la resistencia de las comunidades autónomas (la mayoría gobernadas por la oposición).

La sombra del bloqueo planea sobre el Ministerio de Hacienda: esta legislatura ya ha vivido sonoros fracasos a la hora de convalidar la senda de estabilidad. El precedente más inmediato tuvo lugar en diciembre de 2025, cuando el rechazo en el Congreso a los objetivos económicos del Gobierno terminó por encallar y bloquear la tramitación de los Presupuestos para el presente ejercicio de 2026.