El expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, no participará en la campaña electoral, repitiendo la exclusión que ya sufrió en comicios anteriores. Tras haber sido el invitado estrella en varias contiendas pasadas, esta vez su presencia será completamente ausente.

A diferencia de lo ocurrido en Extremadura, donde sí había participado en actos previos para respaldar a los candidatos del partido, en esta ocasión Zapatero ni siquiera acudió durante la precampaña para arropar a una candidata muy cercana.

La decisión marca un cambio significativo en la estrategia del PSOE, que parece querer dar protagonismo a nuevos rostros y centrar la atención en la actual dirección del partido. Fuentes internas aseguran que se busca proyectar una imagen renovada, alejándose de figuras del pasado aunque mantengan vínculos históricos con la organización.

Esta ausencia no ha pasado desapercibida en los círculos políticos y mediáticos, generando especulaciones sobre las posibles tensiones internas y la intención del partido de redefinir su narrativa electoral.