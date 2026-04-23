La Audiencia Nacional dicta una sentencia pionera contra un ingeniero iraní que lideraba un imperio con 2 millones de clientes y una red de blanqueo que operaba en 15 países.

MADRID – La justicia española ha fijado una cifra sin precedentes en la lucha contra los delitos de propiedad intelectual. Dash, un ingeniero informático de origen iraní, ha sido condenado a pagar más de 43 millones de euros entre indemnizaciones y multas, tras desmantelarse la mayor estructura de distribución ilegal de contenidos audiovisuales detectada hasta la fecha en España.

Un emporio de 40.000 canales

El entramado, que operaba bajo dominios como rapidiptv.com o iptvstack.com, ofrecía una apariencia de absoluta legalidad. Dash captaba la señal de plataformas legítimas y la redistribuía mediante tecnología IPTV a casi dos millones de suscriptores en todo el mundo.

El negocio era redondo:

Suscripciones económicas: Los clientes pagaban entre 15 euros mensuales y 80 euros anuales por acceso total a series, películas y fútbol.

Los clientes pagaban entre 15 euros mensuales y 80 euros anuales por acceso total a series, películas y fútbol. Modelo de «franquicias»: La red contaba con resellers (revendedores) que compraban el servicio por hasta 1.000 euros para explotarlo de forma independiente.

La red contaba con resellers (revendedores) que compraban el servicio por hasta 1.000 euros para explotarlo de forma independiente. Infraestructura global: El condenado gestionaba más de 50 servidores repartidos en tres continentes.

El laberinto del blanqueo: De Irán al Bitcoin

La investigación, liderada por la UDEV y la Unidad Central de Ciberdelincuencia, se prolongó durante años y necesitó la colaboración de 15 países. Los agentes descubrieron que Dash lograba beneficios de hasta 4 millones de euros cada dos meses.

Para limpiar este dinero, el ingeniero diseñó una estructura altamente sofisticada:

Empresas pantalla: Utilizaba sociedades «durmientes» en España que emitían facturas falsas por servicios web inexistentes. Puentes internacionales: El dinero viajaba a cuentas en Emiratos Árabes y de allí a Irán, donde se invertía en bienes muebles. La ‘Sarraf’: Empleaba este sistema tradicional iraní de compensación de fondos (similar a la hawala) para mover capitales fuera del control bancario. Criptomonedas: Tras sufrir bloqueos bancarios en 2016, comenzó a lavar activos a través de bitcoins, de donde deriva su apodo «Dash» (en referencia a una moneda virtual).

El acuerdo y las indemnizaciones

La sentencia de la Audiencia Nacional llega tras un pacto de conformidad. Dash ha aceptado una pena de dos años y seis meses de prisión y el decomiso de sus bienes de lujo, incluyendo un ático en el exclusivo barrio de Pedralbes (Barcelona) y coches deportivos valorados en 400.000 euros.

Del total de la condena económica, 12 millones de euros irán destinados directamente a indemnizar a los perjudicados, entre los que se encuentran LaLiga, Movistar Plus+, Mediapro y Egeda. Los 30 millones restantes corresponden a multas derivadas del delito de blanqueo de capitales.

Este fallo marca un antes y un después en la persecución de la piratería en España, demostrando que la sofisticación tecnológica no garantiza la impunidad frente a la cooperación policial internacional.