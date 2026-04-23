El docente, condenado a 13 años y medio de cárcel por violar de forma continuada a una alumna menor de edad, aterrizó este miércoles en Madrid tras ser capturado en La Habana.

MADRID / LA HABANA – El largo periplo de Martiño Ramos Soto, el profesor y activista de 50 años que figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados de España, ha llegado a su fin. Tras meses de huida por diversos países de Latinoamérica, el condenado fue extraditado este miércoles desde Cuba, después de haber aceptado voluntariamente su traslado para cumplir la pena de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Ourense.

Una fuga transatlántica

Ramos Soto desapareció en julio de 2025, justo cuando debía ingresar en prisión para cumplir una condena por abusos sexuales y prácticas sádicas contra una alumna menor de edad. La víctima sufrió estas agresiones de forma continuada entre los 12 y los 16 años.

Para eludir a la justicia, el profesor trazó una ruta compleja:

Huida inicial: Viajó por carretera a Portugal.

Viajó por carretera a Portugal. Ruta aérea: Voló de Lisboa a Brasil.

Voló de Lisboa a Brasil. Tránsito: Se desplazó a Perú antes de recalar finalmente en Cuba, donde la Policía Nacional sospecha que contaba con algún tipo de apoyo local.

Una doble vida en La Habana

Durante su estancia en la isla, Ramos Soto no se ocultó en la marginalidad. Bajo el alias de «Martín Soto», se hizo pasar por fotógrafo para infiltrarse en la escena cultural de La Habana. Según testimonios recogidos por la agencia EFE, utilizaba esta faceta artística como pretexto para entablar contacto con mujeres jóvenes, manteniendo una presencia activa en redes sociales sin aparentes precauciones.

Aunque la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba mantenía una vigilancia sobre él, su detención no se produjo hasta noviembre pasado, fruto de la colaboración internacional y la prioridad estratégica que la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional española otorgó a su captura.

Perfil del condenado

Natural de Ourense, Martiño Ramos Soto era una figura conocida en su ciudad por su labor como profesor de educación infantil y primaria, docente de música y por su pasado vinculado al activismo político como exmilitante de la desaparecida formación En Marea.

Su nombre compartía espacio en la lista de los más buscados con peligrosos narcotraficantes y asesinos, una decisión estratégica de las autoridades debido a la gravedad de sus delitos y al riesgo que suponía su libertad. Tras su llegada a España, el docente ha sido puesto a disposición judicial para iniciar el cumplimiento íntegro de su condena.