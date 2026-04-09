El mundo del motociclismo contiene el aliento tras el grave accidente sufrido por Aleix Espargaró durante unas jornadas de test privados en el circuito de Sepang. El piloto de Granollers, actual probador de Honda, ha confirmado a través de sus redes sociales que el percance se saldó con cuatro fracturas de vértebras, aunque, afortunadamente, la médula espinal no resultó dañada.

Un susto mayúsculo en pleno desarrollo de la RC213V

El accidente ocurrió el pasado martes mientras Espargaró trabajaba en la evolución de la Honda de 2026 y el nuevo prototipo de 850cc para 2027. Según el propio piloto, el impacto fue de gran magnitud, obligándole a permanecer varios días ingresado en el Hospital CU Aurelius de Malasia.

«Sufrí un accidente muy grave. Como resultado, sufrí varias contusiones y cuatro fracturas de vértebras, aunque por muy poco, y afortunadamente no afectaron la médula espinal», explicó el ’41’ en sus canales oficiales.

Regreso a casa y posible paso por quirófano

Tras recibir el visto bueno médico para viajar, Aleix ya vuela rumbo a España acompañado por su mujer, Laura Montero. Una vez en Barcelona, será evaluado por el equipo médico del Hospital Quirón Dexeus, donde se decidirá si es necesaria una intervención quirúrgica para estabilizar las fracturas o si se opta por un tratamiento conservador.

Estado actual: Estable, con múltiples contusiones y fracturas vertebrales.

Estable, con múltiples contusiones y fracturas vertebrales. Próximos pasos: Evaluación en Barcelona y posible cirugía.

Evaluación en Barcelona y posible cirugía. Mensaje de optimismo: «¡Volveré!», sentenció el piloto agradeciendo el apoyo de Honda.

Honda, en una situación crítica

Este incidente pone de relieve la peligrosidad de una montura que sus propios pilotos definen como «crítica». Mientras Joan Mir ha tenido un inicio de temporada complicado sin lograr terminar ninguna de las tres carreras largas disputadas hasta la fecha, el desarrollo de la moto recae ahora exclusivamente en hombros de Takaaki Nakagami.

La baja de Espargaró llega en un momento clave, con importantes citas en el calendario de pruebas:

27 de abril: Test oficiales en Jerez (motos actuales). 18 de mayo: Test en Barcelona. Junio y Septiembre: Pruebas de los nuevos motores de 850cc y neumáticos Pirelli en Brno y Austria.

Por ahora, se desconoce el tiempo estimado de recuperación para el de Granollers, cuya prioridad absoluta es recuperar la movilidad total antes de volver a subirse a la exigente Honda.