El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Maíllo, ha mostrado su optimismo respecto a la reunión que se celebra hoy entre los partidos con presencia en el Gobierno: PSOE, IU, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar. Según indicó, el encuentro busca alcanzar acuerdos iniciales que sirvan como base para convocar posteriormente la comisión de seguimiento del pacto de coalición, esta vez con miembros del Ejecutivo que puedan consolidar y “rematar” las medidas acordadas.

Desde Sevilla, Maíllo subrayó que tiene “buenas expectativas” sobre el consenso que pueda lograrse y recalcó la importancia de salir del encuentro con medidas concretas. Entre ellas, destacó la prórroga de las medidas antidesahucio para familias vulnerables y la extensión de los arrendamientos que caducan en 2026.

“El objetivo es demostrar que este Gobierno sigue siendo digno de la confianza de la ciudadanía y que merece ser apoyado. En esa reconexión está la máxima responsabilidad”, afirmó el líder de IU, haciendo hincapié en la necesidad de acciones claras y efectivas que respalden la estabilidad de la coalición.