El PSOE ha tomado la decisión drástica de expulsar de sus filas a Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia). La resolución, ejecutada por el área de Organización federal, llega tras las recientes declaraciones públicas del edil, que el partido considera una «revictimización» de las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual.

Las claves de la expulsión

Aunque González ya se encontraba suspendido cautelarmente de militancia desde el pasado mes de diciembre —momento en que salieron a la luz las acusaciones de acoso sexual y laboral—, los eventos de las últimas semanas han precipitado su salida definitiva:

El partido fundamenta la expulsión en los comentarios realizados por el alcalde contra las denunciantes, agravando la situación de estas. Conflicto con la dirección: El Comité de Ética del PSPV-PSOE ya le había abierto un expediente el 25 de febrero por proferir una «amenaza velada» contra la ministra de Ciencia y secretaria general del partido, Diana Morant .

El Comité de Ética del PSPV-PSOE ya le había abierto un expediente el 25 de febrero por proferir una contra la ministra de Ciencia y secretaria general del partido, . Deslealtad política: Según fuentes socialistas, González habría admitido estar en conversaciones con otras formaciones políticas para articular una alternativa electoral en el municipio, lo que se ha calificado como una falta de lealtad al proyecto.

Situación actual en el Ayuntamiento

Pese a su expulsión del partido, Toni González mantiene por el momento su acta de concejal y el cargo de alcalde, aunque ya no bajo las siglas del PSOE. Esta situación abre un escenario de incertidumbre política en Almussafes, a la espera de ver si el resto del grupo municipal socialista mantiene su apoyo o si se produce una ruptura total en el consistorio.