BURIRAM – Giro de guion inesperado en el Mundial de Motociclismo. La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha emitido un comunicado oficial este viernes admitiendo un error en el cómputo de vueltas del Gran Premio de Tailandia. Como consecuencia, los puntos otorgados a los 15 primeros clasificados en el circuito de Chang se reducen a la mitad.

El caos de las banderas rojas

La carrera de la categoría intermedia fue accidentada desde el inicio, sufriendo hasta dos interrupciones por bandera roja. La primera se produjo en la cuarta vuelta tras una escalofriante caída de David Alonso. Tras una breve reanudación, un nuevo incidente entre Sergio García, Barry Baltus y Luca Lunetta obligó a parar de nuevo la prueba.

En el «sprint» final de apenas siete vueltas, Manu González se llevó la victoria tras un intenso duelo con Izan Guevara, completando un podio íntegramente español junto a Dani Holgado. Sin embargo, la celebración ha quedado empañada por la revisión reglamentaria.

Una vuelta que lo cambió todo

El error de la FIM residió en cómo se contabilizó la distancia total. Según el reglamento, para otorgar la puntuación completa se debe completar al menos el 50% de la distancia original (11 de las 22 vueltas previstas).

La federación ha explicado que el software de control de carrera incluyó por error la vuelta de la segunda reanudación, que debió ser nula. Al corregir el fallo, el total de giros válidos se queda en 10 vueltas (3 de la primera parte y 7 de la última), una menos de las necesarias para el reparto total de puntos.

Clasificación actualizada

Tras este ajuste, la tabla del campeonato sufre una modificación inmediata:

Manu González: Pasa de 25 a 12,5 puntos .

Pasa de 25 a . Izan Guevara: Se queda con 10 puntos .

Se queda con . Dani Holgado: Suma 8 puntos .

Suma . Albert Arenas: Cierra el Top 15 con apenas 0,5 puntos.

La FIM ha lamentado el error y asegura que implementará medidas de verificación adicionales para que las múltiples resalidas no vuelvan a confundir al sistema de control de carrera en el futuro.