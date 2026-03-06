El sorteo europeo pone en juego un extraordinario bote millonario este viernes; consulte la combinación ganadora y las estrellas de este 6 de marzo

Este viernes, 6 de marzo de 2026, se celebra un nuevo sorteo de Euromillones, el juego de azar de ámbito europeo que despierta mayor interés por sus impresionantes botes acumulados. Gestionado en España por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), este sorteo ofrece a los participantes la oportunidad de optar a premios millonarios acertando la combinación ganadora extraída en París.

A continuación, podrá consultar los números premiados y las estrellas de hoy en cuanto se hagan públicos los resultados oficiales tras el escrutinio.

Resultado de Euromillones de hoy, viernes 6 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X y X

X, X, X, X y X Estrellas: X y X

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Mecánica de juego: Cómo participar

Para realizar una apuesta sencilla en Euromillones, el participante debe seleccionar cinco números en una tabla del 1 al 50, además de dos estrellas en una tabla del 1 al 12. El precio de cada apuesta es de 2,50 euros.

Los premios se reparten en un total de 13 categorías distintas, que incluyen desde la primera categoría (acertar los cinco números más las dos estrellas, correspondiente al bote acumulado) hasta la última categoría, que requiere el acierto de un número menor de cifras.

Cobro de premios

Al igual que en otros sorteos gestionados por SELAE, el procedimiento para cobrar los premios depende de la cuantía:

Premios menores: Se pueden percibir en cualquiera de los puntos de venta de la Red Comercial de Loterías.

Se pueden percibir en cualquiera de los puntos de venta de la Red Comercial de Loterías. Premios mayores: Aquellos iguales o superiores a 2.000 euros deben cobrarse a través de las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Es imperativo recordar que todos los premios tienen una caducidad de 90 días a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).