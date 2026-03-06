El histórico exdelantero del Real Madrid analiza el éxito de la AD Ceuta FC en la Liga Hypermotion durante su visita a la ciudad autónoma. «Están demostrando que haciendo las cosas bien se obtienen resultados», afirma el ‘Moro’.

La ciudad autónoma ha recibido hoy una visita de lujo con sabor a Champions. Fernando Morientes, leyenda del fútbol español, ha pasado por Ceuta para inaugurar la nueva pista deportiva de El Sarchal, pero no ha querido desaprovechar la ocasión para analizar el fenómeno que está suponiendo la AD Ceuta FC en la división de plata.

Para el exinternacional, el conjunto caballa se ha convertido en el equipo revelación de la Liga Hypermotion, destacando su capacidad para competir de tú a tú con los transatlánticos de la categoría. «El Ceuta es una de las grandes y bonitas sorpresas de esta temporada. Una clara muestra de que cuando se hacen bien las cosas se obtienen resultados», señaló Morientes con rotundidad.

Un crecimiento que «compromete» a la ciudad

El éxito del equipo blanco no solo tiene un impacto en la tabla clasificatoria, sino también en la estructura de la propia ciudad. Según el exmadridista, la meteórica progresión del club «está poniendo en un compromiso a la ciudad», ya que el crecimiento deportivo obliga a una evolución institucional y de infraestructuras paralela para estar a la altura del fútbol profesional.

Morientes, conocedor de la exigencia de la élite, quiso poner los pies en el suelo pero sin restar un ápice de mérito a lo conseguido hasta ahora:

«El paso de Segunda a Primera son palabras mayores y los escalones están para cumplirlos, pero lo bonito del Ceuta es que la gente lo está disfrutando», reflexionó el extremeño.

El espejo del fútbol modesto

La trayectoria del Ceuta, que ha pasado en poco tiempo de las categorías de barro a pelear por los puestos de privilegio de la Segunda División, es para Morientes un ejemplo de gestión. Su visita ha servido para refrendar que el proyecto liderado por la actual directiva no solo ha cautivado a los aficionados locales, sino que ha despertado el respeto de los grandes analistas del fútbol nacional.