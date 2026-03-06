Una filtración de inteligencia publicada por The Washington Post revela que Rusia está proporcionando información crítica a Irán para localizar y atacar objetivos estadounidenses. Según tres funcionarios familiarizados con el asunto, los datos suministrados por Moscú incluyen la ubicación exacta de buques de guerra y aeronaves desplegadas en Oriente Próximo.

El papel de Moscú en el conflicto

Esta colaboración se produce en un momento en que la capacidad de vigilancia del ejército iraní se ha visto severamente degradada tras el inicio de la ofensiva contra su territorio el pasado sábado. Rusia, mediante el uso de su tecnología de inteligencia, estaría actuando como «ojos» para Teherán en un intento de compensar la pérdida de radares y sistemas de localización locales.

La respuesta de la Casa Blanca

Aunque el Gobierno de Estados Unidos ha evitado comentar directamente sobre el apoyo ruso, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha emitido un comunicado contundente a través de Reuters señalando la debilidad actual del régimen de los ayatolás:

Flota e industria: La portavoz aseguró que la marina iraní está siendo «aniquilada» y su capacidad de producción industrial, «destruida».

Estado actual: El mensaje oficial es que el régimen iraní está siendo «absolutamente aplastado» pese a los apoyos externos.

Beneficios económicos para el Kremlin

Más allá de la alianza militar, el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo está suponiendo un balón de oxígeno para la economía rusa. Tras años de sanciones internacionales debido a la invasión de Ucrania, Rusia ha visto cómo la demanda y el precio de su petróleo y gas aumentan significativamente, impulsando sus exportaciones en un mercado global tensionado por la guerra.