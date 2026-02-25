La UEFA ha publicado su balance económico anual y los datos dejan una lectura agridulce para el fútbol español. Mientras que el Real Madrid se consolida como la entidad con mayores ingresos de todo el continente, la Liga EA Sports ha sufrido un sorpasso histórico, cayendo a la tercera posición en el ranking de ligas tras ser superada por la Bundesliga.

El Real Madrid: Un coloso financiero inalcanzable

Ni siquiera el poderío económico de los clubes estado o los gigantes de la Premier han podido desplazar al Real Madrid del trono. Según el informe del organismo europeo, el club blanco es el que más ingresó en el último año natural. La magnitud de sus cifras es tal que:

Duplica los ingresos del Chelsea (décimo en el ranking).

los ingresos del Chelsea (décimo en el ranking). Cuadriplica las ganancias de clubes como el Crystal Palace (vigesimoprimero).

El fútbol español, a la sombra de Inglaterra y Alemania

A pesar del «pelotazo» individual del Madrid, el fútbol español muestra síntomas de debilidad frente a sus competidores. Por primera vez, España deja de ser la segunda liga con más ganancias, un puesto que ahora ocupa la liga alemana. El ranking de ingresos por ligas queda configurado de la siguiente manera:

Premier League (Inglaterra) Bundesliga (Alemania) La Liga EA Sports (España) Serie A (Italia) Ligue 1 (Francia)

La brecha con Inglaterra es especialmente alarmante: un equipo inglés ingresa, de media, 265 millones de euros anuales, mientras que un club español apenas alcanza los 77 millones. Esto supone una diferencia abismal de 190 millones de euros por equipo cada año.

Un negocio de 30.000 millones marcado por la inflación

El informe revela que los beneficios totales del fútbol europeo han alcanzado el récord de 30.000 millones de euros. Sin embargo, este crecimiento del 153% en ingresos por competiciones europeas y del 211% en beneficios por traspasos preocupa a la cúpula directiva.

Advertencia de Ceferin: «No podemos bajar la guardia. Algunas tendencias, como el incremento por traspasos, necesitarán nuestra atención», advierte el presidente de la UEFA ante el peligro de una inflación descontrolada en el mercado de fichajes.

La globalización ha transformado el fútbol en una industria donde los derechos televisivos y los patrocinios son el motor principal, pero donde la riqueza se concentra peligrosamente: el Top 25 de clubes de élite acumula por sí solo 14.000 millones, casi la mitad del pastel económico de todo el continente.