El actor gallego y la artista catalana ejercerán como maestros de ceremonias este sábado 28 de febrero en una edición marcada por el regreso a la Ciudad Condal y el control de los tiempos en los discursos.

La industria del cine español se cita este sábado, 28 de febrero de 2026, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) para celebrar la 40.ª edición de los Premios Goya. Esta efeméride coincide con el 25.º aniversario de la primera vez que la gala se desarrolló en la capital catalana. Para conducir la ceremonia, la Academia de Cine ha apostado por una dupla de perfiles dispares pero consolidados en el panorama artístico: el veterano actor Luis Tosar y la polifacética cantante Rigoberta Bandini.

En el apartado competitivo, la cinta ‘Los domingos’ parte como la gran favorita de la noche con un total de 13 nominaciones, seguida de cerca por ‘Sirat’, que cuenta con 11 candidaturas. Ambas encabezan una extensa lista de producciones que aspiran a alzarse con el busto del pintor aragonés en la cita más relevante del séptimo arte nacional.

Dos trayectorias de prestigio frente al micrófono

Luis Tosar (Lugo, 1971) llega a la presentación de los Goya avalado por una de las carreras más sólidas del cine español. Con tres premios Goya en sus vitrinas —por ‘Los lunes al sol’ (2002), ‘Te doy mis ojos’ (2003) y ‘Celda 211’ (2009)— y ocho nominaciones adicionales, el intérprete gallego es un rostro imprescindible para directores de la talla de Icíar Bollaín o Álex de la Iglesia. Recientemente, Tosar ha destacado en ‘La infiltrada’ (2024), galardonada como mejor película en la pasada edición de 2025, y ha estrenado este mismo mes de febrero la serie ‘Salvador’ en la plataforma Netflix.

Por su parte, Paula Ribó, conocida artísticamente como Rigoberta Bandini, complementa la sobriedad de Tosar con un perfil multidisciplinar. Aunque alcanzó la popularidad masiva con su himno ‘Ay Mamá’, su vínculo con el cine es profundo: posee un Goya a la Mejor Canción Original por ‘Yo solo quiero amor’ y cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del doblaje, prestando su voz a actrices internacionales como Emma Stone o Shailene Woodley. Además de presentar la gala, Bandini figura entre los ocho artistas invitados que actuarán durante la velada.

Rigor en los discursos y compromiso social

La Academia de Cine ha introducido para esta edición medidas estrictas para agilizar el desarrollo de la gala. Según han detallado los presentadores, se ha impuesto un límite de un minuto para los agradecimientos. En aquellas categorías con múltiples ganadores, será obligatorio designar a un único portavoz. Durante el encuentro previo con los nominados, la organización mostró vídeos de intervenciones erróneas de años anteriores con el objetivo de evitar que se repitan discursos excesivamente extensos.

A pesar de estas restricciones temporales, tanto Tosar como Bandini han defendido la necesidad de que la gala sea un altavoz para la realidad social y política. El actor gallego ha abogado por visibilizar conflictos actuales, como las guerras en Gaza y Ucrania o la violencia del ICE estadounidense, sosteniendo que la reivindicación dota de mayor emotividad al encuentro. En la misma línea, Bandini ha señalado que la celebración del cine no es incompatible con el compromiso social, ya que el arte es parte fundamental del avance de la sociedad.