La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Secretaría de Estado de Igualdad que adopte medidas para impedir el acceso desde España a páginas web de 13 empresas que ofrecen servicios de gestación subrogada considerados ilegales.

Según el comunicado emitido este miércoles, las diligencias se han realizado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, a partir de denuncias presentadas por entidades públicas y privadas, con la participación del Defensor del Pueblo.

Entre las empresas señaladas se encuentran ‘Sucesss-Maternidad Subrogada’, ‘Go4Baby’, ‘Tammuz Family’, ‘Circle Surrogacy’, ‘Growing Generations’ y ‘Surrogacy Beyond Borders’, la mayoría radicadas fuera de la Unión Europea, en países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá y Estados Unidos.

La Fiscalía subraya que estas compañías deben responder por prácticas comerciales ilegales y por vulnerar el derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información.