La empresa Interparking, concesionaria del aparcamiento de la plaza de Tetuán de València, ha confirmado que la comunicadora Maribel Vilaplana abonó el ticket de estacionamiento a las 19:47 horas del día 29 de octubre de 2024, saliendo del recinto a las 19:48, tras la comida que mantuvo con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro en plena emergencia provocada por la dana.

La información ha sido remitida al juzgado a petición de la jueza instructora del caso, que solicitó comprobar los movimientos vinculados a los tres últimos dígitos de la tarjeta de crédito de Vilaplana. Según la documentación interna de la empresa, esos números aparecen asociados a dos pagos efectuados durante la mañana y a un tercer abono correspondiente a la tarde, relacionado con el vehículo de la periodista.

De acuerdo con el registro del aparcamiento, Vilaplana accedió a las instalaciones a las 14:38 horas y efectuó el pago por un importe de 15,10 euros a las 19:47 y 45 segundos. Apenas un minuto y quince segundos después, su vehículo cruzó la barrera de salida, concretamente a las 19:48 horas.

Interparking ha indicado que no dispone de información sobre la identidad de los titulares de las tarjetas que se utilizan para abonar el estacionamiento, limitándose a conservar los datos técnicos de las operaciones.

La solicitud judicial tenía como objetivo ajustar de forma más precisa el momento en que finalizó el encuentro entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana, así como el paseo que ambos realizaron “sin prisa y charlando” desde el restaurante hasta el aparcamiento.

A la hora en que tuvo lugar la salida del vehículo, los efectos de la dana ya habían provocado decenas de víctimas mortales en distintos puntos de la comunidad.