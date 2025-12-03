La Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado aplazar durante tres meses el juicio que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

El proceso judicial, que inicialmente estaba previsto para celebrarse entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, tendrá lugar finalmente entre los días 28 y 29 de mayo, y 1, 2, 3 y 4 de junio de ese mismo año. La decisión se recoge en una diligencia de ordenación emitida por la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz.

La causa se remonta al 23 de septiembre, cuando el tribunal decidió enviar a juicio a David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la plaza creada en la Diputación de Badajoz y que le fue adjudicada en 2017. En ese mismo auto también se acordó la apertura de juicio oral contra Miguel Ángel Gallardo y otros nueve investigados.

En aquella resolución, la Audiencia desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa de Sánchez Pérez-Castejón, confirmando así la decisión del Juzgado de Instrucción de continuar con el procedimiento penal. El tribunal consideró que existen “indicios suficientes” para seguir adelante con la causa, rechazando el sobreseimiento solicitado por los abogados del acusado.

Según la diligencia emitida por la Audiencia, la suspensión se debe a la coincidencia de fechas con otros señalamientos judiciales ya fijados previamente, lo que ha obligado a buscar nuevas fechas en la agenda del tribunal y de las numerosas partes personadas en el procedimiento.

Será en la fase de enjuiciamiento oral cuando se determine de manera definitiva la posible culpabilidad o inocencia de los acusados en relación con los hechos investigados.