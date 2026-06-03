VALÈNCIA. – La Sala de lo Civil y Penal de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, permitiendo su personación en la causa que investiga la gestión de la DANA. El tribunal, en una decisión respaldada por los seis magistrados de la Sala y a la que se había adherido la Fiscalía, revoca así el auto de la jueza instructora del pasado 31 de marzo que le había denegado dicha condición.

La resolución se ampara en los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Los magistrados argumentan que, dado que Mazón mantiene su condición de aforado al conservar su acta de diputado autonómico del PP en las Cortes Valencianas, negarle la personación le privaría de «conocer la actividad judicial de investigación que le concierne».

El rastreo de los mensajes eliminados, clave en la decisión

El motivo principal por el que la Audiencia enmienda la decisión de la instructora radica en las diligencias que están actualmente en marcha. El tribunal señala que se han acordado investigaciones que están aún pendientes de «ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura» de Mazón.

Estas pesquisas se centran en el volcado informático y la recuperación de los mensajes de texto que el expresident intercambió con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. La instructora ordenó rastrear el teléfono del asesor después de que este resetease el terminal antes de devolverlo a la Generalitat.

La Audiencia Provincial apunta que, de recuperarse esos chats, podrían aportar datos determinantes sobre:

La «intervención activa» de Mazón, por sí mismo o a través de subordinados, en el dictado de la alerta masiva ES-Alert.

de Mazón, por sí mismo o a través de subordinados, en el dictado de la alerta masiva ES-Alert. Los motivos detrás del retraso en el envío de dicha notificación de emergencia a la población.

No obstante, el tribunal advierte de que este pronunciamiento se limita de forma exclusiva a garantizar el derecho de defensa del aforado y que no deben extraerse conclusiones definitivas sobre su responsabilidad penal a partir de este auto.

La defensa de Mazón impugnará parte de la investigación

Tras notificarse la resolución, el abogado del expresident, Ignacio Gally, avanzó que la personación les permitirá «examinar con rigor técnico todo lo actuado» hasta la fecha. El letrado recordó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) «ya descartó la existencia de responsabilidad penal» en pronunciamientos previos y que no se ha apreciado indicio alguno contra su cliente.

Gally advirtió que, tras estudiar a fondo el sumario, valorarán solicitar la impugnación de aquellas diligencias que consideren que han «excedido los límites» de la instrucción judicial o que hayan podido vulnerar los derechos fundamentales del exjefe del Consell, prometiendo actuar con «máxima firmeza» pero con «plena lealtad procesal».