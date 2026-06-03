MADRID.– El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado un nuevo paso en la investigación del denominado caso Plus Ultra. El magistrado ha ordenado una tasación preliminar de la gran cantidad de joyas que la Policía intervino el pasado 19 de mayo durante el registro de la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

A través de una providencia conocida este miércoles, el juez ha encargado este análisis a la histórica joyería madrileña Ansorena. El objetivo es determinar a la mayor brevedad la «naturaleza, autenticidad, valor económico, fabricante y fecha aproximada de fabricación» de las piezas, sin perjuicio de que más adelante se realice un examen pericial mucho más exhaustivo.

Custodia policial y examen al detalle

Para garantizar la total transparencia del proceso, el magistrado ha dispuesto que el análisis de la joyería sea documentado paso a paso por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, asegurando de forma estricta el cumplimiento de la cadena de custodia de los bienes descritos.

La decisión judicial se enmarca en la causa donde el expresidente se encuentra imputado. Según la tesis que maneja el juez Calama, Zapatero presuntamente se situaría en el «vértice» de una trama de influencias dedicada a favorecer a la aerolínea Plus Ultra. Las sospechas apuntan a que dichos favores se habrían realizado a cambio de beneficios económicos canalizados hacia él y su entorno más cercano.

El inventario del registro: de Alta Relojería a bolsas de Moncloa

El acta policial detallada por la UDEF tras la apertura de la caja fuerte del despacho dibuja un cuantioso inventario de piezas preciosas. Entre los objetos fotografiados y reseñados destacan:

Collares y pulseras: Tres collares plateados con piedras azules, verdes y granates; tres pulseras a juego y varios conjuntos de pendientes y sortijas.

Tres collares plateados con piedras azules, verdes y granates; tres pulseras a juego y varios conjuntos de pendientes y sortijas. Piezas de oro y relojes: Dos brazaletes dorados y tres relojes de pulsera (marcas Krono, Dogna y Lorenz Theatre), uno de ellos con la inscripción «tus compañeros».

Dos brazaletes dorados y tres relojes de pulsera (marcas Krono, Dogna y Lorenz Theatre), uno de ellos con la inscripción «tus compañeros». La bolsa de «Presidencia»: Especial atención ha captado el hallazgo de una bolsa con la inscripción oficial de Presidencia del Gobierno. En su interior se escondían relojes de alta gama de las firmas Longines y Omega, pendientes y brazaletes dorados con bolas blancas, cruces preciosas, cadenas y sortijas de diversos colores.

La versión de Zapatero: herencias y falta de seguridad en casa

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero —quien está citado a declarar ante la Audiencia Nacional los próximos días 17 y 18 de junio— ya ha ofrecido una justificación sobre el origen de este tesoro.

Según trasladó a la Agencia EFE Luis Arroyo, presidente del Ateneo y colaborador del expresidente en su etapa en la Moncloa, Zapatero sostiene que las joyas provienen legítimamente de las herencias de su madre y de su suegra, así como de diversos regalos institucionales o personales no especificados. El motivo de que se encontraran en la caja fuerte de su oficina y no en su domicilio particular responde, según su versión, a que residía en una vivienda de alquiler que carecía de las medidas de seguridad y cajas fuertes adecuadas para custodiar estos bienes familiares.