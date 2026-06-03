Madrid — La violencia de género se ha cobrado una nueva vida en España. El Ministerio de Igualdad ha confirmado que Patricia, una mujer de 48 años asesinada presuntamente por su pareja este martes en Callosa de Segura (Alicante), es la víctima mortal número 23 de la violencia machista en lo que va de año 2026, y la 1.364 desde que comenzaron a registrarse las estadísticas oficiales en 2003.

La víctima, que tenía dos hijos mayores de edad, murió estrangulada en el domicilio que aparentemente compartía con el presunto agresor, también de 48 años.

Un historial de violencia cruzado

A pesar de que no existían denuncias previas por maltrato dentro de esta relación, el contexto penal de ambos refleja un trágico historial de violencia:

El presunto agresor: Contaba con denuncias previas por violencia de género interpuestas por varias de sus exparejas.

Contaba con denuncias previas por violencia de género interpuestas por varias de sus exparejas. La víctima: Había sido calificada como víctima de violencia de género en el marco de una relación sentimental anterior.

Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más firme condena ante este crimen. Ambas han trasladado su apoyo y condolencias a los familiares y amigos de Patricia, al tiempo que han hecho un llamamiento urgente a redoblar los esfuerzos institucionales y sociales.

«Es necesario realizar todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, las administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes», han manifestado fuentes oficiales.

Canales de ayuda y atención a las víctimas

Ante situaciones de riesgo, las autoridades recuerdan que existen recursos gratuitos, confidenciales y disponibles las 24 horas del día para las víctimas y su entorno: