El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado duramente contra el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, al que ha acusado de “utilizar los fallecimientos para hacer política”. El dirigente empresarial se ha referido así tanto a los accidentes laborales como a la propuesta de ampliar los permisos por muerte de familiares, dos de los principales puntos de fricción entre la patronal y el Gobierno en los últimos meses.

Durante su intervención en los Premios Cepyme, Garamendi ha afirmado: “Ahora vamos a ser los culpables de los fallecimientos”, en referencia a los accidentes laborales, una “lacra silente en España” que deja alrededor de 800 víctimas mortales al año. En este contexto, la patronal no ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos tras 20 meses de negociación en la mesa de diálogo social para renovar la ley de prevención de riesgos laborales.

El líder de la CEOE ha denunciado el “monólogo social” del Ministerio, en alusión a lo que considera una falta de verdadera negociación. Pese a ello, el departamento de Yolanda Díaz ha decidido continuar adelante y ha anunciado que pactará un nuevo texto legal únicamente con los sindicatos.

Garamendi ha defendido que las empresas son las primeras interesadas en proteger la salud de sus trabajadores: “Queremos defender a nuestro equipo, a nuestra gente, especialmente en las pymes, donde todos formamos parte de una misma colectividad”. Sin embargo, los datos reflejan importantes carencias en materia de prevención, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. De hecho, las compañías no habían evaluado los riesgos laborales en más de un tercio de las muertes registradas en 2024.

Rechazo a ampliar los permisos por fallecimiento

El presidente de la patronal también se ha mostrado especialmente crítico con la propuesta de Trabajo de ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento de familiares y crear un nuevo permiso para cuidados paliativos. “Resulta que somos muy mala gente porque no somos capaces de tener sensibilidad con una persona que ha fallecido su padre o su madre”, ha ironizado.

Cuando la medida se hizo pública, Garamendi ya la había calificado como una simple “ocurrencia” y llegó a afirmar: “Yo pediría 10 días para descansar de los anuncios de Trabajo”. Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción de Yolanda Díaz, que le reprochó su falta de sensibilidad.

Desde la patronal insisten en que no existe un margen real de negociación, pese a que el Ministerio se mostró dispuesto a estudiar que el Estado asumiera parte de la retribución del permiso por cuidados paliativos. Aun así, los empresarios mantienen su rechazo.

En su intervención, Garamendi ha resumido su malestar denunciando una criminalización general hacia el empresariado: “Si nieva, la culpa es de los empresarios. Si alguien tiene depresión, también es culpa de la empresa”, ha concluido.