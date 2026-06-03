MADRID. – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino un total de 19.850 euros en efectivo durante el registro del domicilio del exdirigente del PSOE andaluz y exconsejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías. El hallazgo, parte del cual se encontraba distribuido en varios fajos de billetes, se produjo el pasado miércoles en su residencia de Madrid y el dinero ya ha sido depositado en la cuenta bancaria de consignaciones judiciales.

Según el acta de registro a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, los agentes de la UCO localizaron las siguientes cantidades en distintas estancias de la vivienda:

En el salón: Un bolso negro que contenía tres fajos unidos con gomas elásticas. En su interior había 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y otros 105 billetes de 20 euros.

Un bolso negro que contenía tres fajos unidos con gomas elásticas. En su interior había 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y otros 105 billetes de 20 euros. En una habitación: Dentro de una bolsa, hallaron un sobre de una entidad bancaria que guardaba 75 billetes de 50 euros.

Una pieza clave en la «trama de fontanería» del PSOE

Gaspar Zarrías es uno de los nuevos investigados en la causa penal que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La investigación rastrea una presunta trama financiada con fondos del PSOE que tenía como objetivo desbaratar actuaciones judiciales y policiales que afectasen al partido o al Gobierno. Según las pesquisas, la red estaba liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

El juez Pedraz sospecha que Zarrías actuó presuntamente como cooperador necesario al prestar su sociedad mercantil como un «vehículo» para canalizar los pagos a la trama. En concreto, los investigadores apuntan a que Santos Cerdán acordó abonar a Leire Díez un sueldo de 4.000 euros mensuales (de los cuales ya habría percibido cuatro mensualidades) financiados con fondos del partido y bajo el «presumible concierto» de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

Dispositivos electrónicos y carpetas con las claves del caso

El registro de la vivienda de Zarrías comenzó a las 08:20 horas del pasado miércoles, coincidiendo con la operación policial que incluyó la entrada de la UCO en la sede central del PSOE en la calle Ferraz. Además del dinero en efectivo, la Guardia Civil se incautó de numeroso material tecnológico y documental de alto interés para la causa:

Material intervenido a Gaspar Zarrías:

Dos teléfonos móviles y varios ordenadores.

Memorias USB (‘pendrives’) rotuladas con inscripciones como «PSOE (naranja, chat whatsapp Leire)» o «Color azul (bolsa informe Gibraltar)» .

o . Abundante documentación, destacando una «carpeta roja (PSOE) con documentos».

Registros simultáneos a Santos Cerdán y Pérez Dolset

La operación de la UCO se desplegó de forma simultánea en varios puntos del país. En el domicilio de Santos Cerdán, ubicado en la localidad navarra de Milagro, los agentes intervinieron dos teléfonos móviles, un ordenador, agendas y diversa documentación.

Asimismo, los investigadores registraron los inmuebles de otro de los implicados clave en la causa, el empresario Javier Pérez Dolset, a quien se le incautaron cerca de una decena de memorias USB, un bolígrafo con grabadora incorporada y unos cinco discos duros que ya están siendo analizados por los especialistas informáticos de la Guardia Civil.