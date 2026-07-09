Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo EuroDreams correspondiente al jueves 9 de julio de 2026. Se publica a continuación la combinación oficial extraída en la fecha indicada, conforme al escrutinio oficial realizado por la entidad gestora.

Se recuerda que la información incluida en este texto procede de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que la organización y supervisión de los sorteos corresponde a dicha entidad. Se indica asimismo la mecánica básica del juego y las pautas administrativas de cobro vigentes a la fecha del sorteo.

Combinación ganadora de EuroDreams — jueves 9 de julio de 2026

05, 14, 18, 22, 33, 35

Número Sueño: 4

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se informa que la combinación arriba indicada constituye la serie ganadora comunicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para el sorteo de EuroDreams del 9 de julio de 2026. El primer premio asociado a la coincidencia de la combinación y el Número Sueño se define conforme a la normativa de EuroDreams; el importe del primer premio es de 20.000 euros mensuales durante 30 años, tal y como se establece en las bases del juego.

Las demás categorías de premio se determinan por el número de aciertos parciales y la coincidencia con el Número Sueño, de acuerdo con las reglas oficiales publicadas por la entidad gestora.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que EuroDreams se juega seleccionando seis números comprendidos entre el 1 y el 40, más un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. El coste de la apuesta sencilla es de 2,50 euros. El primer premio establecido para la combinación completa más el Número Sueño es de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios deberán cobrarse conforme a los procedimientos administrativos fijados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El plazo para solicitar el cobro de los premios es de 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Las cantidades superiores al umbral exento serán objeto de retención fiscal según la normativa de la Agencia Tributaria; se atenderá en todo caso a las disposiciones vigentes en materia tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se indica que EuroDreams es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda la existencia de otros operadores de juegos de azar, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), cuyos sorteos se rigen por procedimientos y calendarios distintos.

Verificación oficial

Se recomienda la comprobación de los resultados en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).