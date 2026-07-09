La fundación de José María Aznar carga con dureza contra el presidente de EE. UU. en un editorial y exige al jefe del Ejecutivo español que aclare en el Congreso la presunta «redención» económica exigida por Washington.

La fundación FAES, presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha irrumpido con un durísimo editorial en la crisis diplomática abierta entre España y Estados Unidos tras la cumbre de la OTAN en Ankara. El laboratorio de ideas del centroderecha no ha ahorrado calificativos hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien ha tildado de «bocazas», «histrión impertinente» y «poco resolutivo», al tiempo que ha lanzado un severo reproche a Pedro Sánchez por su falta de contundencia a la hora de defender la soberanía nacional.

El texto analiza el errático comportamiento de Trump, quien tras exigir un embargo comercial total a España y calificar al país de «causa perdida», reculó horas después afirmando que la nación se había «redimido por completo» tras aceptar un pago de gran cuantía a la Alianza. Para FAES, la estrategia del republicano ya es previsible: «Ya no cuela su táctica de bocazas interruptus. Como los vulgares matones, resulta poco resolutivo; le queda grande la chaqueta de comandante en jefe del mundo libre». El editorial desvela incluso el acrónimo con el que se le empieza a criticar en EE. UU.: TACO (Trump Always Chickens Out / Trump siempre se acobarda).

Duras críticas a la «mansedumbre» de Sánchez frente a los agravios

La fundación de Aznar se ha mostrado especialmente crítica con la actitud del presidente del Gobierno de España durante la cumbre, acusándole de adoptar un perfil sumiso mientras se insultaba al país. A ojos de FAES, Sánchez demostró tener «mucho de TACO» al mostrarse «muy manso» ante la primera potencia mundial, perdiendo una oportunidad de oro para marcar distancias entre el Estado y su Gobierno.

El editorial establece una comparación directa con otros líderes internacionales para evidenciar la debilidad de la diplomacia española:

El modelo Giorgia Meloni: FAES ensalza la figura de la primera ministra italiana, asegurando que ha demostrado que «se puede ser aliado y hacerse respetar».

FAES ensalza la figura de la primera ministra italiana, asegurando que ha demostrado que «se puede ser aliado y hacerse respetar». La doble cara de Moncloa: El texto censura la estrategia de Sánchez de mantener un perfil bajo en el extranjero y sobreactuar en el plano doméstico: «No se puede jugar a halcón en los reservados y paloma en las plazas, Patton en Ankara y Gandhi en Madrid».

Dos liderazgos populistas que perjudican a la OTAN

Para la fundación, tanto Donald Trump como Pedro Sánchez participan del mismo ecosistema político, acusándolos de seguir «modelos de liderazgo populista» y de cultivar «una hostilidad retórica en función del escenario». Según el análisis, a ambos mandatarios les importa poco que esa «práctica mezquina» termine perjudicando los intereses de la OTAN, de Estados Unidos o de España.

Actor Político Diagnóstico y Exigencia de FAES Donald Trump (EE. UU.) Incapaz de distinguir entre el Estado español y su Gobierno legítimo; recurre a la ofensa para sembrar la confusión. Pedro Sánchez (España) Jugó a rentabilizar el antagonismo con EE. UU. en clave interna, pero se plegó de forma sumisa en las reuniones privadas. Exigencia Parlamentaria El PP y FAES exigen que Sánchez comparezca de inmediato en el Congreso para explicar en qué consiste la «redención» y qué pagos se han comprometido.

El editorial concluye advirtiendo de las graves consecuencias de que España se convierta en el blanco de las disputas arancelarias y militares de la Casa Blanca por la falta de firmeza de su Ejecutivo, instando a las fuerzas parlamentarias a fiscalizar con lupa los compromisos económicos adquiridos en Ankara a espaldas de las Cortes Generales.